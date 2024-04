Obnovou budovy úradu v Prestavlkoch znížia jej energetickú náročnosť

Prestavlky 4. apríla (TASR) - Zníženie energetickej náročnosti je hlavným cieľom obnovy budovy obecného úradu a kultúrneho domu, ktorá v týchto dňoch prebieha v obci Prestavlky v okrese Žiar nad Hronom. Práce na rekonštrukcii objektu by mali byť podľa starostu Jána Abraháma ukončené v júni tohto roka.



Budova, v ktorej sa nachádzajú okrem kancelárií obecného úradu aj zasadačka a veľká sála, bola podľa jeho slov postavená a skolaudovaná ešte v 70. rokoch minulého storočia. Keďže bola doteraz vykurovaná plynovými gamatkami a mala vymenenú len časť okien, samospráva dlhodobo hľadala zdroje na jej obnovu.



Starosta uviedol, že žiadosti o dotáciu na jej rekonštrukciu podávali od roku 2016, až vlani sa obci podarilo uspieť a získala dotáciu z Environmentálneho fondu. V súčasnosti tak prebieha rekonštrukcia, v rámci ktorej zateplia obvodový plášť a strechu a vymenia tiež staré vykurovanie za nové tepelné čerpadlo.



"Žiadali sme finančné prostriedky podľa projektovej dokumentácie rozpočtu, tak nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 324.000 eur, ale na základe verejného obstarávania sú oprávnené výdavky vo výške 251.000 eur plus päť percent vlastné zdroje," uviedol Abrahám.



V budúcnosti by chceli na budove obecného úradu inštalovať fotovoltaické panely. Obec už podala žiadosť o dotáciu na ich financovanie, či bude úspešná, by sa podľa starostu mali dozvedieť v letných mesiacoch.