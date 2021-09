Obnovou hlavnej cesty sa v Liptovskom Hrádku skončil dlhoročný problém

Liptovský Hrádok 8. septembra (TASR) – Obnova hlavného cestného ťahu cez Liptovský Hrádok na Ulici SNP sa skončila. Cestárske vozidlá dodávateľskej firmy dokončili práce v závere prvého septembrového týždňa. Podľa primátora Liptovského Hrádku Branislava Trégera sa opravou vyriešil dlhoročný problém mesta.



„Dočkali sme sa. Viem, že viacerí už tomu možno ani neverili, no hlavný cestný ťah cez naše mesto je kompletne obnovený. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým za strpenie. Vedeli, že takáto veľká oprava si vyžiada aj zvýšený hluk, prašnosť a v niektorých časoch aj zdržanie pre vodičov. Myslím si, že spoločnými silami sme to zvládli bravúrne,“ zhodnotil primátor.



Práce na postupnej premene Ulice SNP po obnove cesty pokračujú ďalej. Postavili tam novú predajňu, pribudla zeleň aj nové verejné osvetlenie, opravili chodník v tejto časti mesta. Odstránili drobnú architektúru v podobe okrúhlych betónových kvetináčov i lavičiek.



„Aktuálne realizujeme práce pri ubytovacom zariadení, kde sme odstránili staré oplotenie, ktoré nahradíme zeleňou a miestom na sedenie. Na ulici ešte postupne pribudne kvetinová výzdoba a ďalšia zeleň,“ priblížil Tréger.



Ako doplnil liptovskohrádocký primátor, do budúcoročného rozpočtu plánujú zaradiť opravu chodníka v obojsmernom úseku od pošty k železničnému nadjazdu, kde pred opravou cesty vymenili obrubníky. „Predtým ešte Liptovská vodárenská spoločnosť na 600-metrovom úseku Ulice SNP opravila vodovod a prípojky,“ spomenul.