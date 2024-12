Obnovou konania v kauze únosu študentky sa bude zaoberať krajský súd

Bratislava 12. decembra (TASR) - Na Mestský súd Bratislava I bola v zákonnej lehote doručená sťažnosť prokurátorky, ako aj sťažnosť Iva P. proti uzneseniu o povolení obnovy konania v kauze minuloročného únosu a intoxikácie študentky Sone. Sťažnosťami sa tak bude zaoberať Krajský súd v Bratislave. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca súdu Pavol Adamčiak.



"Po vykonaní úkonov v zmysle Trestného poriadku, t. j. po vyhotovení uznesenia a expedovaní rozhodnutia procesným stranám a po vykonaní úkonov pred predložením veci, bude predmetná trestná vec predložená na Krajský súd v Bratislave, aby rozhodol o podaných sťažnostiach proti uzneseniu o povolení obnovy konania," priblížil hovorca.



Obnovu konania v kauze únosu a intoxikácie študentky povolil bratislavský mestský súd vo štvrtok 5. decembra. Prípad vrátil do prípravného konania a zároveň rozhodol o vzatí Iva P. do väzby. Stíhanie bolo pôvodne zastavené pre nepríčetnosť Iva P. v čase spáchania skutku.



Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky minulý rok v septembri. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby.



Koncom apríla zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi P. trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v júli informoval o návrhu prokurátora na obnovu konania z dôvodu nových skutočností týkajúcich sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného.