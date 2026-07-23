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Obnovu autobusovej stanice v Galante môže zrealizovať česká spoločnosť
Do verejného obstarávania sa zapojilo osem uchádzačov.
Autor TASR
Galanta 23. júla (TASR) - Výberová komisia vyhodnotila verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie autobusovej stanice v Galante. Plánovaná je aj výstavba parkovacieho domu. Na prvom mieste sa umiestnila česká stavebná spoločnosť OHLA ŽS s ponukou na úrovni 4,4 milióna eur s DPH, vyplýva zo zverejnenej informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Do verejného obstarávania sa zapojilo osem uchádzačov. Mestské zastupiteľstvo v Galante vlani schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 5,6 milióna eur. Záujemcovia o realizáciu stavebných prác mohli posielať svoje návrhy do 29. mája.
Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice vrátane priľahlých dopravných a verejných priestranstiev. Ide o reakciu na nevyhovujúci stav pôvodnej stanice a potrebu zlepšenia dostupnosti verejnej dopravy pre obyvateľov mesta i okolitých obcí. Parkovací dom má mať kapacitu takmer 100 miest.
Do verejného obstarávania sa zapojilo osem uchádzačov. Mestské zastupiteľstvo v Galante vlani schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 5,6 milióna eur. Záujemcovia o realizáciu stavebných prác mohli posielať svoje návrhy do 29. mája.
Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice vrátane priľahlých dopravných a verejných priestranstiev. Ide o reakciu na nevyhovujúci stav pôvodnej stanice a potrebu zlepšenia dostupnosti verejnej dopravy pre obyvateľov mesta i okolitých obcí. Parkovací dom má mať kapacitu takmer 100 miest.