Obnovu ciest v okresoch Poltár a Brezno by mali ukončiť v auguste

Utekáč 10. mája (TASR) – Ešte niekoľko mesiacov by mala trvať rekonštrukcia ciest II. a III. triedy medzi Breznom a Čiernym Balogom a Kokavou nad Rimavicou a Utekáčom. Obnova týchto ciest zahŕňa aj havarijný úsek medzi Utekáčom a Sihlou. Podľa zmluvy so zhotoviteľom bude rekonštrukcia ukončená do augusta 2023. Pre TASR to uviedol hovorca Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marek Mačica.



"Na cestách II/529 Brezno – Čierny Balog a III/2724 Kokava nad Rimavicou – Utekáč aktuálne prebieha recyklácia za studena horného úseku cesty nad obcou Utekáč. Ďalej príprava ložných, asfaltových a obrusných vrstiev a rekonštrukcia mostných objektov na ďalších úsekoch," uviedol Mačica. BBSK ako správca ciest získal na ich obnovu viac ako 10,4 milióna eur z eurofondov. Rekonštrukcia sa realizuje od septembra 2022.



Podľa Miloša Farkaša, riaditeľa zhotoviteľskej spoločnosti Stred Eurovia SK, ktorá cestu stavia v konzorciu s Doprastavom a spoločnosťou SMS, rekonštruované úseky majú celkovú dĺžku viac ako 34 kilometrov, vrátane 14 mostov a jedného zosuvu. Rekonštrukcia zahŕňa aj osadenie viac ako 20 kilometrov zvodidiel a obnovu a vyčistenie 131 priepustov.



Ako TASR povedal starosta Utekáča Miroslav Barutiak, obyvateľom asi tisícčlennej obce sa obnovou dezolátnej cesty smerom na Sihlu v dĺžke asi 16 km výrazne zlepší dostupnosť do zamestnania, a to najmä v smere na Brezno a Hriňovú, kde viacerí obyvatelia pracujú. "O desať kilometrov sa tiež skráti dostupnosť na rýchlostnú komunikáciu R2 v Kriváni," dodal.