Obnovu dominanty Brezna - historickej zvonice, chcú ukončiť čo najskôr

Brezno 8. augusta (TASR) – Práce na obnove dominanty Brezna, mestskej veže a zároveň zvonice z roku 1830 na Námestí generála M. R. Štefánika v historickom centre mesta, by sa mali skončiť v máji budúceho roka. Vysúťažená firma, ktorá národnú kultúrnu pamiatku rekonštruuje, chce stavebné práce ukončiť čím skôr. Pre TASR to konštatoval brezniansky primátor Tomáš Abel.



„Ideme podľa platného projektu. Nejaké zmeny sa vyskytli okolo riešenia obnovy krovu, čo sme doriešili. Podľa zmluvy by práce mali byť ukončené v máji budúceho roka, ale ak to bude skôr, budeme sa z toho len tešiť. Je to symbol mesta, chystáme tam viaceré aktivity a expozície, ktoré zdôraznia históriu mesta a regiónu. Jednu časť chceme venovať osobnosti slovenského národa Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, po ktorom je pomenované naše námestie,“ povedal pre TASR Abel.



Obnova fasády a vnútorných priestorov breznianskej dominanty by mala vyjsť samosprávu na zhruba 670.000 eur, čo plánuje hradiť z viacerých zdrojov. Banskobystrický samosprávny kraj sa má podieľať sumou okolo 200.000 eur a zvyšok sa mesto okrem vlastných zdrojov snaží financovať aj z nenávratných finančných prostriedkov.