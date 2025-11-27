< sekcia Regióny
Obnovu domu kultúry v Banskej Bystrici komplikuje spor
Autor TASR
Banská Bystrica 27. novembra (TASR) - Na chátrajúci Dom kultúry v Banskej Bystrici, ktorý je už dva roky v rukách Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a mesta, vyčlenili obe samosprávy zo svojich rozpočtov po 250.000 eur. Tie sa majú použiť na nevyhnutné opravy, aby sa zabránilo degradácii objektu, a tiež na štúdiu uskutočniteľnosti rekonštrukcie tohto kultúrno-spoločenského stánku. Konštatovali to vo štvrtok predseda BBSK Ondrej Lunter a primátor Ján Nosko.
Podľa nich projekt záchrany, respektíve obnovy domu kultúry komplikuje súdny spor o platnosti dražby, kde ešte stále nie je právoplatný rozsudok. Mesto a BBSK i napriek tomu podnikajú kroky na zamedzenie degradácie objektu a zabezpečenia jeho okolia.
„Napriek neistote, že jedného dňa, aj keď je to málo pravdepodobné, sa budova môže vrátiť banke a nanovo sa spustí proces konkurzu, chceme pokračovať s ďalšími krokmi, aby sme zabránili degradácii budovy. Kým bude definitívne a právoplatne rozhodnuté, nechceme strácať čas, ktorý potrebujeme na to, aby sme sa pustili do rekonštrukcie,“ konštatoval Lunter.
„Spoločne s primátorom sme sa dohodli, že poskladáme ďalších pol milióna eur, aby sme zastabilizovali strechu, lebo do budovy tečie, rovnako sa postaráme o zvody, potrebujeme na to 330.000 eur. Pustíme sa tiež do štúdie uskutočniteľnosti, aby, keď bude právoplatný rozsudok, sme mohli od prvého dna začať obstarávať projektovú dokumentáciu,“ vysvetlil šéf BBSK.
Ako zdôraznil Nosko, z dôvodu podanej žaloby už stratili dva roky. Verejnosti chcú sprístupniť aspoň átrium domu kultúry, kde sa už v lete konalo kultúrne podujatie. Po dôkladnom vyčistení ho plánujú sprevádzkovať tak, aby tam pulzoval život. Pripomenul, že kým objekt nie je jednoznačne v ich vlastníctve, investície sú nemožné.
Dom kultúry čakal na záchranu viac ako desať rokov. Nikdy nepatril mestu. Pôvodným vlastníkom bolo OZ KOVO, ktoré ho v roku 2007 predalo súkromnému developerovi. Jeho odkúpenie a opätovné sprevádzkovanie patrilo dlhé roky k najväčším prioritám mesta.
Ikonickú stavbu z roku 1979 a jej prístavbu z roku 1988 spolu s pozemkami vydražila spoločnosť Dom kultúry BB za 1,8 milióna eur bez DPH. Založilo ju mesto spolu s BBSK.
Mesto má záujem prevádzkovať najmä kultúrno-spoločenskú estrádnu sálu a k nej prislúchajúce zázemie, ktoré by sa využívalo na organizovanie kultúrnych podujatí. Ďalšie časti objektu, ako komorné divadlo, kinosála a administratívne priestory, chce prevádzkovať BBSK.
