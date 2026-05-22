Obnovu futbalového a atletického štadióna v Detve ukončili
Autor TASR
Detva 22. mája (TASR) - Rekonštrukciu futbalového a atletického štadióna v Detve ukončili. Samospráva prevzala dielo od zhotoviteľa a v súčasnosti pokračuje kolaudačné konanie. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že po vydaní rozhodnutia letný štadión oficiálne uvedú do prevádzky a sprístupnia ho športovým klubom, školám aj širokej verejnosti. „Po ukončení kolaudácie bude mesto informovať verejnosť o termíne otvorenia areálu a o podmienkach jeho využívania,“ podotkol. Primátor Detvy Branislav Baran povedal, že slávnostné otvorenie plánujú aj s členmi atletického klubu, ktorý pôsobí pod Poľanou. Verí, že všetci ľudia sa budú v priestore správať zodpovedne a nebudú ho ničiť.
Obnova sa týkala celého športového areálu, futbalového ihriska aj atletickej časti. Ihrisko s rozmermi 105 krát 72 metrov doplnili o nový závlahový systém. Okrem neho obnovili aj atletickú dráhu a sektory na jednotlivé disciplíny. Sú to napríklad 400-metrový ovál so štyrmi dráhami a šiestimi dráhami na šprintérskej rovinke, ďalej sektor na skok do diaľky a trojskok, na hod oštepom, diskom a kladivom. Vytvorili aj priestor na skok do výšky i vrh guľou.
Celková cena diela dosiahla vyše 800.000 eur. Rekonštrukciu financovali prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z eurofondov a z rozpočtu mesta.
