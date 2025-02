Obnovu mosta v Čelároch plánuje Banskobystrický kraj ukončiť tento rok

Banská Bystrica 19. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v súčasnosti obnovuje most v obci Čeláre vo Veľkokrtíšskom okrese, ukončenie plánuje v tomto roku. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková. Ide o komplexnú rekonštrukciu mosta a cesty, ktorá naň nadväzuje. Súčasťou je aj vybudovanie komunikácie i preloženie komunikačných káblov.



Dodala, že v okrese má Banskobystrická regionálna správa ciest 119 mostov. Kraj má pripravenú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu cesty a mostov na ceste II/527. Podľa hovorkyne sa projekt uskutoční po pridelení finančných prostriedkov z vlastných zdrojov. "Prioritne sa však zameriavame na získanie finančných prostriedkov Európskej únie alebo z iných externých zdrojov," objasnila.



Ako ďalej uviedla, v siedmom, teda v havarijnom stavebno-technickom stave, je most medzi obcami Želovce a Kiarov. "V šiestom stupni sú mosty cez potok medzi obcami Hrušov a Vinica, cez potok Litava medzi hranicou okresu a obcou Čelovce a rovnako aj most cez jarok za Modrým Kameňom," priblížila. V piatom stupni je 16 mostov, vo štvrtom 72 a v treťom 16.



V okrese Veľký Krtíš je najnovší cestný most v obci Vrbovka, ktorý ju spája s maďarskou obcou Őrhalom. Pre verejnosť ho otvorili koncom roka 2023. Cestné prepojenie má vyriešiť lokálnu dopravnú izolovanosť obce Vrbovka, ktorá je aktuálne koncovou slovenskou obcou. V rovnakom roku podľa hovorkyne obnovili cez Integrovaný regionálny operačný program desať mostov na ceste II/591 a deväť mostov na ceste II/858.