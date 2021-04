Obnovu okolia jazera Rohlík v Ružinove plánujú spustiť budúci rok

Bratislava 20. apríla (TASR) – Mesto Bratislava plánuje v budúcom roku spustiť revitalizáciu okolia jazera Rohlík pri ružinovskej nemocnici. Zlepšiť tam chce pobytové plochy, chodníky a osvetlenie. Revitalizácia zachová jeho prírodnú atmosféru i možnosti na celoročnú krátkodobú rekreáciu, aktivity s deťmi, rybárčenie či venčenie psov. Budú pritom doplnené prvky mobiliáru a komunikácie, ktoré v súčasnosti chýbajú. TASR o tom informovali z mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



V rámci projektu už bol realizovaný participatívny proces, do ktorého sa zapojilo vyše 2000 ľudí. Názory verejnosti architekti spracujú a premietnu do konkrétnych návrhov, ktoré následne predstaví MIB verejnosti. "Oslovení respondenti chcú zachovať prírodný a oddychový charakter miesta a citlivými zásahmi zlepšiť vybavenosť mestského mobiliáru, prístupnosť jazera a stav zanedbaných povrchov a priestorov v okolí," uviedol inštitút. Takmer 60 percent zúčastnených v dotazníkovom prieskume uviedlo, že najväčšiu hodnotu má pre nich príroda, respektíve prírodné prvky. Pozitívne hodnotili aj množstvo a "divokosť" miestnej zelene, ktorú by chceli rozšíriť a zlepšiť jej starostlivosť najmä vo vytypovaných miestach. "Ide napríklad o severný cíp jazera pri poliklinike, kde sa najmä v neupravovanom a prehustenom poraste často hromadí odpad. Takéto miesta chceme v rámci obnovy upravovať a zabezpečiť prevenciu primeranou starostlivosťou o už existujúcu a aj novovzniknutú zeleň," uviedol MIB.



Najčastejšie ľudia okolie jazera využívajú na prechádzky, pozorovanie prírody či na posedenie. Chýba im tam podľa inštitútu pešie prepojenie brehov či možnosť prechádzky okolo celého obvodu jazera. "Úpravou brehov zlepšíme požadovaný prístup k vode a znížime tým bariérovosť pre ľudí s rôznymi obmedzeniami pohybu, bližší kontakt s vodou môže ponúknuť mólo alebo lávka," spresnil MIB s tým, že výmenou vhodnejších povrchov odstráni aj premáčanie či bahnenie, čo má spríjemniť pohyb chodcom aj športovcom. Znížený pocit bezpečnosti na niektorých miestach plánuje zlepšiť doplnením osvetlenia v nočných hodinách. Doplniť chce aj mestský mobiliár a vytvoriť viac prvkov na sedenie.