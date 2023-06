Obnovu radnice v Levoči ukončili, čoskoro ju sprístupnia verejnosti

Levoča 21. júna (TASR) - Časť historickej radnice v Levoči obnovili, priestory čoskoro sprístupnia verejnosti. V stredu ju navštívili zástupcovia Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Slovenska v rámci výročného stretnutia grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska. Pamiatku sa totiž podarilo obnoviť práve z tohto finančného mechanizmu. Primátor Levoče Miroslav Vilkovský priblížil, že v priestoroch bude sídliť informačná kancelária, kaviareň a časť budú využívať miestne komunity.



O potrebe väčšej rekonštrukcie prízemia a suterénu historickej radnice sa začalo diskutovať už v roku 2012. Medzi najzávažnejšie problémy patril podľa architektky projektu Magdalény Janovskej dlhodobo nevyhovujúci stav a podmáčanie vodou, ktorá zaplavovala celý priestor. "Radnica neplnila svoj účel, po revolúcii sa stala predajným miestom bez stavebnej úpravy. Bol to jeden zavlhnutý, plesnivý a zatuchnutý priestor, ktorý bol nepríjemným prekvapením aj pre turistov," priblížila s tým, že v budove desať rokov prebiehal výskum. Zistilo sa napríklad, že tam nebola funkčná kanalizácia a odhalili aj horšiu stabilitu muriva.



Obnova, ktorá trvala približne 18 mesiacov, okrem iného priniesla nové poznatky o histórii mesta a niekoľko zaujímavých nálezov. Najzaujímavejším objavom boli podľa Janovskej staré dosky z fošňových podláh, ponechané pod mladšími stenami. Ich sťatie sa podarilo dendrochronologicky datovať do roku 1415, čím posunuli vznik radnice zhruba o 100 rokov skôr, ako sa predpokladalo. "Našli sme staršie medzistenové schodiská, nástenné maľby a obnovila sa registračná skriňa s krásnou renesančnou výzdobou. Istým prekvapením bol aj celý priestor stredného traktu, kde sme našli menšie arkády so vstupmi do pôvodných obchodných priestorov. Tým sa podarilo zdokladovať, že levočská radnica bola vybudovaná, ako jedna z prvých účelových stavieb s tým, že prízemie plnilo trhové účely a poschodie slúžilo mestskej rade," objasnila Janovská.



Mesto získalo na stavebné práce grant vo výške približne 700.000 eur. Primátor dodal, že celkové náklady vrátane tzv. mäkkých aktivít sa vyšplhali na viac ako 1,5 milióna eur, projekt dofinancovali zo štátneho a mestského rozpočtu. Išlo o prvú etapu obnovy pamiatky, mesto sa chce uchádzať o externé zdroje aj na rekonštrukciu nadzemného podlažia.



Projekty grantov EHP a Nórska patria podľa nórskeho veľvyslanca na Slovensku Alexa Vodičku Winthera medzi najvyššie priority Nórskeho kráľovstva u nás. "Sú tu už 19 rokov a za tento čas zanechali viditeľnú stopu po celej krajine. Veľmi nám záleží na transparentnosti, rovnakých príležitostiach pre všetkých uchádzačov a na spravodlivom výberovom konaní," skonštatoval veľvyslanec.



Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Balík upozornil, že vďaka podpore grantov a štátneho rozpočtu išlo na záchranu vzácnych pamiatok 17 miliónov eur. "Tie nielen obnovujeme, ale im dávame aj nový zmysel a využitie. Jedným z príkladov, ako obnova národnej kultúrnej pamiatky môže prispieť k rozvoju miestnej kultúry, je aj projekt mesta Levoča Radnica otvorená komunitám," uzavrel minister.