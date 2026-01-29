< sekcia Regióny
Obnovu športového areálu pri gymnáziu vo Zvolene pre počasie zastavili
Stavebné práce budú pokračovať, keď sa podmienky zlepšia.
Autor TASR
Zvolen 29. januára (TASR) - Rekonštrukciu a modernizáciu športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra (GĽŠ) vo Zvolene pre nepriaznivé poveternostné podmienky pozastavili. Stavebné práce budú pokračovať, keď sa podmienky zlepšia a zastabilizujú. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý školu zriaďuje.
Dodala, že obnova športového areálu rýchlo napreduje. V minulom roku podľa kraja ukončili hrubé terénne práce či odvodnenie podložia. „Oproti pôvodnému harmonogramu sa navyše podarilo spraviť chodníky zo zámkovej dlažby, kamerový systém, rozvody pre osvetlenie,“ objasnila Čierna s tým, že osadili aj stĺpy so svetelnými rampami okolo budúceho bežeckého okruhu.
BBSK pripomína, že celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú viac ako 927.000 eur, z toho 649.000 eur predstavuje nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu. Kraj spolufinancuje projekt sumou 278.000 eur. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť Maro.
Rekonštrukcia prinesie obnovený atletický ovál so štyrmi dráhami, sektor pre skok do diaľky a vrh guľou. V areáli vzniknú aj tri nové multifunkčné ihriská pre futbal, basketbal a hádzanú, s možnosťou využitia aj na tenis a volejbal, ako aj ihrisko s 12 cvičebnými prvkami. Pribudnú aj mobiliár, kamerový systém, vybudujú osvetlenie i kontajnerové šatne, toalety a sprchy.
Riaditeľka GĽŠ vo Zvolene Ivetta Vidová konštatovala, že školský areál od roku 1988 zásadne neobnovili. Zároveň poznamenala, že už nespĺňal funkciu kvalitného a bezpečného ihriska. Doplnila, že celý proces prípravy projektu obnovy trval viac ako štyri roky.
Cieľom obnovy športového areálu gymnázia má byť zlepšenie pohybovej aktivity žiakov, ale i zefektívnenie tréningových procesov športových klubov pôsobiacich vo Zvolene či umožnenie športového vyžitia pre verejnosť. Termín dokončenia areálu naplánovali na august tohto roka.
