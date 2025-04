Obnovu športového areálu vo Zvolene komplikuje zosuv svahu

Zvolen 1. apríla (TASR) - Obnovu športového areálu v priestore šiestej základnej školy vo Zvolene komplikuje zosuv svahu. Zabezpečiť tak treba sanáciu objektu. Témou sa zaoberalo zvolenské mestské zastupiteľstvo na svojom marcovom rokovaní.



Dôvodová správa uvádza, že svahovú deformáciu ihriska zistili pri dennej obhliadke koncom novembra minulého roka. Geotechnik tak navrhol stabilizovanie havarijného stavu. Na jeho zmiernenie napríklad zeminu, namiesto uskladnenia v areáli, odviezli na skládku, aby svah odľahčili. Tieto opatrenia stáli 99.410.00 eur s DPH, išlo však len o stabilizovanie.



Pre trvalé zabezpečenie mesto oslovilo firmu Envigeo, ktorá urobila prieskum za 11.357 eur s DPH. Zisťovali napríklad príčiny zosuvu, odobrali vzorky zeminy i navrhli sanáciu. Robili aj zemné práce vrátane kopaných rýh a odvozu zeminy. Vyšlo to na 35.381 eur s DPH.



V marci firma Envigeo odovzdala mestu záverečnú správu k orientačnému inžiniersko-geologickému prieskumu vrátane projektovej dokumentácie pre sanáciu. Navrhované náklady boli vo výške 307.595 eur s DPH. „V súčasnosti pripravujeme podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa sanácie geologického prostredia s vyššie uvedenou predpokladanou hodnotou zákazky,“ podotýka správa.



Poslanec Róbert Orság sa v diskusii pýtal, aké drahé ihrisko nakoniec bude. „Súčasťou mal byť hydrogeologický prieskum. Vedeli sme, že je tam riziko,“ podotkol. Podľa poslanca Igora Šufliarskeho dobehlo samosprávu to, na čo sa upozorňovalo v minulosti. „Bude to drahé, ak to vôbec dokončíme,“ reagoval. Primátor Vladimír Maňka povedal, že mohli vzniknúť dve verzie. „Buď projektant nepožadoval, aby sa urobila sonda tam, kde bol zosuv. Druhá chyba je, že dodávateľ odhrabal viacej centimetrov, ako mal. Je to predmetom skúmania, kto urobil chybu, malo by to byť však mimo mesta. Pravdepodobne to bude riešiť súdna cesta, kto to zaplatí,“ doplnil.



Vedúca oddelenia investícií Soňa Chrastinová informovala, že v rámci projektu inžiniersko-geologický prieskum robili v prvej etape spracovania projektovej dokumentácie. „Keď mali robiť oporný múr na južnej strane školského ihriska, nie na severnej strane. Na južnej strane spracovateľ napísal, že nevidí, že by malo dôjsť k zosuvu pôdy. Toto zobral do úvahy aj projektant, ktorý spracoval projektovú dokumentáciu,“ potvrdila.



