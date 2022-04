Obnovu športovej haly v Detve plánujú ukončiť do konca júna

Detva 13. apríla (TASR) – Rekonštrukcia športovej haly v Detve pokračuje. Podľa uzatvorenej zmluvy o dielo je ukončenie stavebných prác naplánované do konca júna tohto roka. Pre TASR to potvrdil hovorca Detvy Milan Suja.



Obnovu priestoru robia v súvislosti s letným Európskym olympijským festivalom mládeže (EYOF), ktorý bude tento rok v lete v Banskej Bystrici. V rámci neho sa v detvianskej športovej hale uskutoční turnaj v hádzanej. Mesto Detva podpísalo zmluvu o dielo s víťazom verejného obstarávania, spoločnosťou I.K.M. Reality-Staving Banská Bystrica, a odovzdalo jej stavenisko.



Hovorca pripomenul, že v súčasnosti sú ukončené búracie práce v celom rozsahu. Išlo napríklad o demontáž stien dverí a stropov. „Vymurované je obvodové murivo a osadené sú už aj vonkajšie plastové okná,“ spomenul s tým, že ďalej stavbári urobili aj vnútorné betónové steny. Konštatoval tiež, že práce postupujú podľa harmonogramu.



Podľa mesta sú náklady na rekonštrukciu športovej haly vo výške 834.000 eur vrátane DPH, z toho je 550.000 eur dotácia z ministerstva financií. Samospráva ďalej schválila 85.000 eur na rekonštrukciu osvetlenia a 30.000 eur na vybavenie nových šatní, ako aj obslužných a reprezentačných priestorov.



Hlavný vstup vrátane bezbariérového vstupu a sociálne zariadenie pre návštevníkov sú zachované na prízemí. Na budove haly chcú komplexne obnoviť vonkajšiu fasádu a vo vnútri vybudovať šatne pre hráčov s kompletným sociálno-hygienickým zázemím. Nové bude aj WC pre divákov.



Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) sa uskutoční od 24. júla do 30. júla tohto roka. Po ukončení EYOF bude podľa samosprávy zrekonštruovaná športová hala slúžiť športovým klubom a aj obyvateľom mesta.