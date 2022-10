Obnovu strechy kaštieľa Radvanských by mali ukončiť do konca roka

Banská Bystrica 2. októbra (TASR) – Stavebné práce súvisiace s obnovou strechy národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici sa pomaly blížia do finále. V ďalšej fáze by malo dôjsť k oprave vonkajšej fasády a interiérových priestorov. TASR o tom informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa primátora.



S rekonštrukciou historického kaštieľa, nazývaného aj klenot Radvane, sa začalo v roku 2016 po dohode medzi mestom a Akadémiou umení (AU) v Banskej Bystrici, ktorá má budovu s priľahlým parkom v dlhodobom nájme. Spoločným cieľom je prinavrátiť kaštieľu jeho výnimočnosť a z okolitého areálu vybudovať udržiavaný a bezpečný priestor, ktorý môžu využívať obyvatelia mestskej časti Radvaň aj všetci Banskobystričania na oddych a relax.



"Akadémii sa podarilo vysúťažiť zhotoviteľa na druhú etapu obnovy kaštieľa, ktorá zahŕňa prestrešenie poslednej zo štyroch striech. Keďže do budovy dlhé roky zatekalo, práve toto opatrenie bolo pre jeho záchranu mimoriadne dôležité. Verím, že práce budú ukončené do konca tohto roka," konštatoval primátor Ján Nosko.



Súčasťou prebiehajúcej fázy prác je aj reštaurovanie stropu rytierskej sály a umiestnenie oceľovej konštrukcie, ktorá bude slúžiť na prestrešenie nádvoria kaštieľa. V budúcnosti by tam mala vzniknúť reprezentatívna sála na koncerty, výstavy a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. AU sa plánuje uchádzať o ďalšie zdroje potrebné na pokračovanie rekonštrukčných prác z Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj z dotácie ministerstva školstva.



Cieľom samosprávy je zároveň prepojiť park v okolí kaštieľa s aulou Slovenskej zdravotníckej univerzity, záhradou, evanjelickým kostolom a blízkou základnou a materskou školou.



"Našim zámerom je vyňať park v kaštieli Radvanských z nájomnej zmluvy s AU a pod hlavičkou mesta ho zrevitalizovať. Začiatkom budúceho roka chceme spustiť participatívny proces s verejnosťou, aby sa vyjadrila k jeho obnove. Počas roku 2023 plánujeme zrealizovať medzinárodnú krajinársko-architektonickú súťaž," doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



O financovanie projektu obnovy parku sa chce Banská Bystrica uchádzať zo zdrojov Európskej únie.