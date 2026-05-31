< sekcia Regióny
Obnovu Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne ukončia na jeseň
Obnova hlavného sídla knižnice na Hasičskej ulici zahŕňa okrem zastabilizovania po statickej stránke aj dispozičné úpravy či vznik modernej prístavby.
Autor TASR
Trenčín 31. mája (TASR) - Stavebné práce na komplexnej rekonštrukcii Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne za sedem miliónov eur by mali ukončiť na jeseň. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
Obnova hlavného sídla knižnice na Hasičskej ulici zahŕňa okrem zastabilizovania po statickej stránke aj dispozičné úpravy či vznik modernej prístavby. V nej pribudnú aj parkovacie miesta, ku ktorým bude prístup zabezpečený autovýťahom.
„Hlavným dôvodom rekonštrukcie bola nevyhovujúca statika budovy, obnova ju zároveň aj kompletne zmodernizuje. I napriek tomu, že zhotoviteľa zdržali stabilizačné práce, pevne verím, že dodrží termín a stavebná časť bude ukončená v septembri,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Na budove odstránili pôvodné konštrukcie, vybudovali nové stropy na prvom a druhom poschodí, pokračujú práce na spevňovaní konštrukcie budovy a inštalácia rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácií. Po ukončení rekonštrukcie bude knižnica plne bezbariérová so vstupom z Palackého ulice. Prvýkrát v histórii budú všetky jej oddelenia sústredené pod jednou strechou.
Obnova knižnice je jedným zo siedmich investičných projektov, ktoré realizuje TSK v súvislosti s projektom Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Celkovo ide o investíciu vo výške približne sedem miliónov eur, takmer 6,5 milióna eur pokryjú zdroje z Programu Slovensko, zvyšok zaplatí TSK z vlastného rozpočtu.
Verejná knižnica Michala Rešetku disponuje približne 220.000 titulmi, zamestnáva viac ako 40 pracovníkov. Po rekonštrukcii sa spolu so susednou galériou stane súčasťou jedinečného priestoru podporujúceho kultúrny rozvoj regiónu.
Obnova hlavného sídla knižnice na Hasičskej ulici zahŕňa okrem zastabilizovania po statickej stránke aj dispozičné úpravy či vznik modernej prístavby. V nej pribudnú aj parkovacie miesta, ku ktorým bude prístup zabezpečený autovýťahom.
„Hlavným dôvodom rekonštrukcie bola nevyhovujúca statika budovy, obnova ju zároveň aj kompletne zmodernizuje. I napriek tomu, že zhotoviteľa zdržali stabilizačné práce, pevne verím, že dodrží termín a stavebná časť bude ukončená v septembri,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Na budove odstránili pôvodné konštrukcie, vybudovali nové stropy na prvom a druhom poschodí, pokračujú práce na spevňovaní konštrukcie budovy a inštalácia rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácií. Po ukončení rekonštrukcie bude knižnica plne bezbariérová so vstupom z Palackého ulice. Prvýkrát v histórii budú všetky jej oddelenia sústredené pod jednou strechou.
Obnova knižnice je jedným zo siedmich investičných projektov, ktoré realizuje TSK v súvislosti s projektom Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Celkovo ide o investíciu vo výške približne sedem miliónov eur, takmer 6,5 milióna eur pokryjú zdroje z Programu Slovensko, zvyšok zaplatí TSK z vlastného rozpočtu.
Verejná knižnica Michala Rešetku disponuje približne 220.000 titulmi, zamestnáva viac ako 40 pracovníkov. Po rekonštrukcii sa spolu so susednou galériou stane súčasťou jedinečného priestoru podporujúceho kultúrny rozvoj regiónu.