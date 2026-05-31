Nedela 31. máj 2026
Obnovu Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne ukončia na jeseň

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Medňanský

Autor TASR
Trenčín 31. mája (TASR) - Stavebné práce na komplexnej rekonštrukcii Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne za sedem miliónov eur by mali ukončiť na jeseň. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Obnova hlavného sídla knižnice na Hasičskej ulici zahŕňa okrem zastabilizovania po statickej stránke aj dispozičné úpravy či vznik modernej prístavby. V nej pribudnú aj parkovacie miesta, ku ktorým bude prístup zabezpečený autovýťahom.

„Hlavným dôvodom rekonštrukcie bola nevyhovujúca statika budovy, obnova ju zároveň aj kompletne zmodernizuje. I napriek tomu, že zhotoviteľa zdržali stabilizačné práce, pevne verím, že dodrží termín a stavebná časť bude ukončená v septembri,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

Na budove odstránili pôvodné konštrukcie, vybudovali nové stropy na prvom a druhom poschodí, pokračujú práce na spevňovaní konštrukcie budovy a inštalácia rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácií. Po ukončení rekonštrukcie bude knižnica plne bezbariérová so vstupom z Palackého ulice. Prvýkrát v histórii budú všetky jej oddelenia sústredené pod jednou strechou.

Obnova knižnice je jedným zo siedmich investičných projektov, ktoré realizuje TSK v súvislosti s projektom Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Celkovo ide o investíciu vo výške približne sedem miliónov eur, takmer 6,5 milióna eur pokryjú zdroje z Programu Slovensko, zvyšok zaplatí TSK z vlastného rozpočtu.

Verejná knižnica Michala Rešetku disponuje približne 220.000 titulmi, zamestnáva viac ako 40 pracovníkov. Po rekonštrukcii sa spolu so susednou galériou stane súčasťou jedinečného priestoru podporujúceho kultúrny rozvoj regiónu.
