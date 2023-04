Obnovu zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši prefinancujú vďaka EÚ

Liptovský Mikuláš 21. apríla (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) získal z prostriedkov Európskej únie (EÚ) vyše štyri milióny eur na prefinancovanie rekonštrukcie Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Liptovskom Mikuláši. Počas návštevy školy o tom v piatok informovala poverená vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej išlo o jednu z najväčších investícií z vlastných zdrojov samosprávneho kraja, ktorú ukončili v roku 2021. "Škola vychováva odborných pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách. Po jej rekonštrukcii sa nám podarilo vyrokovať, že sa môžeme uchádzať o európske fondy. Prefinancovaním projektu sa uvoľnia zdroje na ďalšie investície. Nebyť zdrojov z EÚ, tento rok by sme nepreinvestovali takmer 30 miliónov eur na rekonštrukcie ciest, zdravotnícke zariadenia, sociálne služby a odborné vzdelávanie," uviedla.



V škole je 361 študentov v troch študijných odboroch – praktická sestra, masér a zubný asistent. Prvý rok overujú aj nový učebný odbor - odborný opatrovateľ, dodala zástupkyňa riaditeľky SZŠ Dana Kronfráterová.



"Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) získalo v tomto programovacom období podporu 600 základných škôl, 155 odborných škôl, lepšie vybavenie má viac ako 1500 odborných učební a pomohli sme vytvoriť 11.000 nových miest v materských školách," doplnila Remišová.



Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko vo štvrtok (20. 4.) v Žiline informovala, že regióny budú v novom eurofondovom období rozhodovať o 2,13 miliarde eur z takmer 13-miliardového balíka Programu Slovensko. Pre ŽSK je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov 107,41 milióna eur. Žiadatelia zo ŽSK sa budú môcť v tomto roku zapojiť do 122 výziev vo výške takmer 5,2 miliardy eur.



Do modernizácie regionálnej cestnej infraštruktúry pôjde z Programu Slovensko spolu 169 miliónov eur, na cesty I. triedy to bude 241 miliónov eur. ŽSK plánuje opravy cesty medzi obcami Krásno nad Kysucou a Dunajov, cesty Zázrivá – Havrania či obnovu mosta cez Váh pred Uhorskou Vsou. "Podporujeme aj rozvoj ekologickej dopravy. V uplynulom programovom období vzniklo v kraji z programov cezhraničnej spolupráce Interreg s Poľskom a Českom vyše 110 kilometrov (km) cyklotrás a cykloturistických chodníkov a z programu IROP sme pomohli v kraji vybudovať takmer 60 km nových cyklociest," priblížila Remišová.



Mestá a obce môžu dostať kompenzáciu aj za náklady, ktoré znášali v súvislosti s migračnou krízou. Z výzvy za 127 miliónov eur z IROP môže získať financie až 1500 miest a obcí, ktoré pomohli ľuďom, utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine. Za prijatie jedného utečenca môžu oprávnené samosprávy získať maximálne 2600 eur. Mestá a obce môžu za získané prostriedky obnoviť napríklad školy, škôlky či verejné priestranstvá. V ŽSK sa táto pomoc týka 212 obcí, ktoré spolu získajú až 17,8 milióna eur.