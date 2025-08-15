< sekcia Regióny
Obnovujú sochársku kompozíciu na Cyrilometodskom námestí v Nitre
Autor TASR
Nitra 15. augusta (TASR) - Umelecká a sochárska kompozícia na Cyrilometodskom námestí v Nitre prechádza postupnou obnovou. Takzvaná Malá Kalvária pred piaristickým Kostolom sv. Ladislava získala svoju podobu ešte v 19. storočí, keď tu vznikla terasa lemovaná sochami apoštolov so starším súsoším Golgoty.
Ako pripomenula radnica, časť sôch bola poškodená počas druhej svetovej vojny, ďalšie zasa v rokoch 1958 až 1960, keď boli sochy z námestia odstránené. Až medzi rokmi 1997 a 1999 prebehlo komplexné reštaurovanie a vyhotovenie epoxidových kópií, ktoré sa vrátili na pôvodné miesto.
Teraz prechádzajú sochy veľkou obnovou, v rámci ktorej sa postupne nahrádzajú degradované epoxidové kópie trvácnejšími odliatkami z minerálneho kompozitu. „Odborný tím pod vedením reštaurátora Mareka Repáňa začal práce v roku 2021, v súčasnosti pracujú na soche sv. Ondreja. Cieľom obnovy je zachovať rukopis pôvodného autora a navrátiť súboru jeho pôvodnú dôstojnosť,“ uviedla radnica.
Aktuálne sú už zreštaurované kópie sôch Ježiša a apoštolov Lukáša, Filipa, Tomáša, Mateja, Petra, Pavla a Bartolomeja. Obnovou prešli aj podstavce umeleckých diel. „V roku 2024 mesto Nitra získalo dotáciu od ministerstva financií, vďaka ktorej sa podarilo podľa získaných podkladov domodelovať aj atribúty svätých. Po zreštaurovaní sochy sv. Ondreja prídu na rad sochy Jakuba staršieho a mladšieho, Jána Evanjelistu a Šimona. Pri nich však chýbajú originály, a preto ich bude potrebné modelovať úplne nanovo,“ doplnil magistrát.
