Obnovujú vstupný most do Vlkanovej, nákladné autá presmerujú cez Sliač

Vlkanová/Sliač 16. marca (TASR) – V týchto dňoch sa po zimnej prestávke začína obnova prístupového mosta do obce Vlkanová z hlavnej cesty I/69. Rekonštrukcia by mala byť hotová do siedmich mesiacov od odovzdania stavby v decembri 2022. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



"Čo sa týka prác, nová bude vrchná rímsa mosta, vozovka a priľahlá cesta v smere na obec Badín. Celková cena rekonštrukcie je 786.000 eur," uviedla.



Osobná a autobusová doprava bude na moste vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Obchádzková trasa pre vozidlá nad 3,5 tony povedie cez Sliač, Veľkú Lúku a Hronsek.



Ako pre TASR uviedla primátorka Sliača Ľubica Balgová, bude to značná zaťaž pre všetky dotknuté obce, keďže do priemyselného parku vo Vlkanovej a ďalších prevádzok jazdia denne desiatky kamiónov. "Križovatku pod MsÚ Sliač je už teraz, v rannej a popoludňajšej špičke, problém prejsť. Ak tade začnú chodiť všetky nákladné autá do Vlkanovej, spôsobí to enormný problém hlavne občanom nášho mesta," poznamenala.