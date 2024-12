Obojsmerný prejazd na Dilongovej ulici potrvá do polovice decembra

Prešov 4. decembra (TASR) - Obojsmerný prejazd na Dilongovej ulici v Prešove potrvá do polovice decembra. Ako TASR informoval hovorca mesta Michal Hudák, Prešovčania na spomenutej ulici znášajú posledné týždne zhoršené podmienky z dôvodu prebiehajúcej výstavby novej nemocnice. Mesto ich sťažnosti tlmočilo Ministerstvu obrany (MO) SR, v ktorého gescii výstavba prebieha. Rezort prisľúbil zlepšenie podmienok aj opravu cesty.



Prejazd nákladných áut v oboch smeroch podľa Hudáka spôsobuje poškodenie nielen samotnej cesty, ale aj jej okolia, obrubníkov či prístupových plôch do rodinných domov. "Obojsmerná prevádzka cez Dilongovu ulicu bola realizátorom stavby zvolená iba dočasne, keďže došlo pri budovaní prístupovej cesty k stavbe ku komplikácii. Nálezom podzemnej chodby, ktorá nebola súčasťou žiadnej dokumentácie, potrvajú nevyhnutné práce na odstránení problému zhruba do polovice decembra 2024. Následne budú počas výstavby Dilongovou ulicou prechádzať už len prázdne nákladné autá a iba v jednom smere," povedal Hudák.



S ministerstvom mesto podľa neho komunikuje na dennej báze, prebehli aj rokovania so zástupcami ministerstva priamo na radnici, kde im boli pretlmočené všetky sťažnosti obyvateľov.



Ako pre TASR uviedli z komunikačného odboru MO SR, vzniknutú situáciu v súvislosti s vyťažením Dilongovej ulice v Prešove evidujú, o probléme boli informované všetky kompetentné orgány na úrovni samosprávy, s ktorými sú v pravidelnom kontakte.



"Rozumieme výhradám občanov, keďže rádovo vyššia frekvencia premávky po tejto komunikácii spôsobuje ruch a znečistenie. Na stavenisko však vedú len dve prístupové cesty, pričom sa maximálne usilujeme o to, aby sa tento dočasný diskomfort minimalizoval a eliminovali sa všetky negatívne vplyvy. Prebieha napríklad pravidelné čistenie komunikácie a ťažkých mechanizmov," uviedli z rezortu obrany.



Doplnili, že vzhľadom na vyťaženie komunikácie zároveň rezort začal s realizáciou opráv cesty a chodníka na Dilongovej ulici, po ukončení prác tiež dôjde ku komplexnej rekonštrukcii ulice. Okrem toho budú v prípade potreby kontrolu a riadenie dopravy na mieste zabezpečovať príslušníci vojenskej polície.



"Keďže ide o projekt vo verejnom záujme, občanov prosíme o trpezlivosť. Od nového roka by predmetná komunikácia mala slúžiť iba ako rezervná, pričom v rámci areálu sa buduje nová prístupová cesta," dodali z komunikačného odboru MO SR.