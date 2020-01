Oborín: Turizmus má v regióne naštartovať vodná zážitková cesta

Oborín 29. januára (TASR) – Projekt vodnej zážitkovej cesty, ktorý pripravila obec Oborín v okrese Michalovce, má zvýšiť atraktivitu priľahlého regiónu pre turistov. V obci, katastrom ktorej pretekajú tri východoslovenské rieky, vybudovali zásluhou cezhraničného projektu náučný chodník a cyklochodník, v zrekonštruovanom vidieckom dome zriadili múzeum a zakúpili lode a bicykle. V stredu o tom informoval starosta Oborína Arpád Csuri.



"Hlavne sme to robili pre cestovný ruch. Chceme ukázať tú vodnú cestu, ktorá je prepojená s národným parkom Aggtelek," priblížil pre TASR Csuri s tým, že práve Aggtelecký národný park je maďarským partnerom projektu. Ako vyplýva z projektových propozícií, jeho cieľom je sprístupniť cezhraničnú oblasť medzi Tokajom a Oborínom na rieke Bodrog a jej prítokoch na úseku 80 kilometrov pre vodný cestovný ruch, cykloturistiku a jazdy na koňoch. Potenciálom má byť najmä záujem maďarských turistov o podobný druh rekreácie. Celkový počet vodných turistov sa tu odhaduje na 15.000. Predpokladom pre niekoľkodňový aktívny odpočinok v oblasti susediacej s maďarským Tokajom je nielen chránené vtáčie územie pri rieke Laborec, ale i samotné rieky Laborec a Latorica pretekajúce cez kataster Oborína.







Ako Csuri uviedol, v rámci projektu zakúpili a zrekonštruovali vidiecky dom, ktorý bude slúžiť ako múzeum, vybudovali cyklistický chodník s dĺžkou 11,6 kilometra, revitalizovali mŕtve rameno Laborca a tiež vybudovali náučný chodník s mostíkmi vedúcimi ponad vodu. "Súčasťou chodníka je rozhľadňa. Vytvorili sme ju kvôli vtáctvu, aby návštevníci mohli sledovať vtáctvo, ale i prírodu," doplnil.



Aby mohli návštevníkom regiónu poskytnúť celý balík služieb, v rámci projektu obec zakúpila i lode a člny na elektrický pohon, ktoré budú záujemcom prenajímať. Na prenájom tiež budú dostupné bicykle. "Aby turisti mohli sledovať širšie okolie Oborína, chránenú krajinnú oblasť, máme zakúpený koč," doplnil Csuri s tým, že nákup dvoch huculských koní, ktoré do koča zapriahnu, je plánovaný na jar. Vtedy počítajú i so zvýšeným záujmom návštevníkov o nové atraktivity. Ako však Csuri dodal, obec v spolupráci s obecným zastupiteľstvom v súčasnosti hľadá spôsob, akým sa budú atraktivity prevádzkovať. Dosiaľ sa im ako najvhodnejšie riešenie javí ich prenajatie súkromnému subjektu.







Celkové náklady na projekt Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch predstavovali sumu 503.520 eur. Okrem prostriedkov získaných z EÚ v rámci Interregu prispelo na jeho financovanie sumou 50.352 eur i ministerstvo pôdohospodárstva. Obec projekt spolufinancovala vo výške 25.176 eur.