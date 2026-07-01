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OBRAZOM: Legendárni Scorpions excelovali v Bratislave
Teraz.sk prináša fotografie z koncertu skupiny Scorpions v Bratislave.
Autor TASR
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Bratislavská Tipos Aréna si v utorok večer (30.6.) zapísala do zoznamu účinkujúcich ďalšiu hudobnú legendu. Nemecká hardrocková skupina Scorpions je už desaťročia na špici domácich interpretov a prívlastok legenda jej právom patrí. Na scéne je od roku 1965 a v rámci 60th Anniversary Tour zavítala aj do Bratislavy. Podľa hudobných archívov bolo to ich šieste vystúpenie na Slovensku, to predchádzajúce odohrali v Tipos Aréne 20. novembra 2019.
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