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OBRAZOM: Legendárni Scorpions excelovali v Bratislave

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Na snímke legendárna kapela Scorpions počas koncertu v rámci turné pri príležitosti 60. výročia hudobnej skupiny na scéne. V Bratislave 30. júna 2026. Foto: TASR - Maroš Herc

Teraz.sk prináša fotografie z koncertu skupiny Scorpions v Bratislave.

Autor TASR
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Bratislavská Tipos Aréna si v utorok večer (30.6.) zapísala do zoznamu účinkujúcich ďalšiu hudobnú legendu. Nemecká hardrocková skupina Scorpions je už desaťročia na špici domácich interpretov a prívlastok legenda jej právom patrí. Na scéne je od roku 1965 a v rámci 60th Anniversary Tour zavítala aj do Bratislavy. Podľa hudobných archívov bolo to ich šieste vystúpenie na Slovensku, to predchádzajúce odohrali v Tipos Aréne 20. novembra 2019.

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Na snímke spevák legendárnej kapely Scorpions Klaus Meine počas koncertu v rámci turné pri príležitosti 60. výročia hudobnej skupiny na scéne. V Bratislave 30. júna 2026.
Foto: TASR - Maroš Herc


Na snímke spevák legendárnej kapely Scorpions Klaus Meine počas koncertu v rámci turné pri príležitosti 60. výročia hudobnej skupiny na scéne. V Bratislave 30. júna 2026.
Foto: TASR - Maroš Herc


Na snímke gitarista legendárnej kapely Scorpions Matthias Jabs počas koncertu v rámci turné pri príležitosti 60. výročia hudobnej skupiny na scéne. V Bratislave 30. júna 2026.
Foto: TASR - Maroš Herc


Na snímke gitarista legendárnej kapely Scorpions Rudol Shenker počas koncertu v rámci turné pri príležitosti 60. výročia hudobnej skupiny na scéne. V Bratislave 30. júna 2026.
Foto: TASR - Maroš Herc


Na snímke basgitarista legendárnej kapely Scorpions Pawel Maciwoda počas koncertu v rámci turné pri príležitosti 60. výročia hudobnej skupiny na scéne. V Bratislave 30. júna 2026.
Foto: TASR - Maroš Herc
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