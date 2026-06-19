Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. jún 2026Meniny má Alfréd
< sekcia Regióny

OBRAZOM: Zvolen ovládla škótska skupina Nazareth

.
Na snímke spevák Gianni Pontillo a basgitarista Pete Agnew škótskej skupiny Nazareth počas vystúpenia na Námestí SNP vo Zvolene vo štvrtok 18. júna 2026. Foto: TASR - Ján Krošlák

Teraz.sk prináša fotografie z koncertu skupiny Nazareth vo Zvolene.

Autor TASR/TERAZ.sk
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. júna (TASR/Teraz.sk) - Vrcholom Dní mesta Zvolen 2026, ktoré potrvajú do soboty 20. júna, bol štvrtkový koncert škótskej skupiny Nazareth na Námestí SNP. TASR o tom informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta. Na hlavnom pódiu sa okrem škótskej kapely predstavia aj ďalší hudobníci zo Slovenska.

Na snímke basgitarista Pete Agnew škótskej skupiny Nazareth počas vystúpenia na Námestí SNP vo Zvolene vo štvrtok 18. júna 2026.
Foto: TASR - Ján Krošlák


Prečítajte si aj: Vo Zvolene vystúpi legendárna škótska skupina Nazareth


Na snímke diváci počas koncertu škótskej skupiny Nazareth počas vystúpenia na Námestí SNP vo Zvolene vo štvrtok 18. júna 2026.
Foto: TASR - Ján Krošlák


Na snímke bubeník Lee Agnew škótskej skupiny Nazareth počas vystúpenia na Námestí SNP vo Zvolene vo štvrtok 18. júna 2026.
Foto: TASR - Ján Krošlák




Na snímke koncert škótskej skupiny Nazareth počas vystúpenia na Námestí SNP vo Zvolene vo štvrtok 18. júna 2026.
Foto: TASR - Ján Krošlák


Na snímke spevák Gianni Pontillo škótskej skupiny Nazareth počas vystúpenia na Námestí SNP vo Zvolene vo štvrtok 18. júna 2026.
Foto: TASR - Ján Krošlák


Na snímke gitarista Jimmy Murrison a spevák Gianni Pontillo škótskej skupiny Nazareth počas vystúpenia na Námestí SNP vo Zvolene vo štvrtok 18. júna 2026.
Foto: TASR - Ján Krošlák
.

Neprehliadnite

HORÚČAVY ÚRADUJÚ: Ako sa správne chrániť pred slnkom?

Parlament vyslovil vláde dôveru, podporilo ju 78 poslancov

Prezident ratifikoval zmluvu medzi SR a Českom o policajnej spolupráci

Odborníci: Pribúdajú letné dni s vyšším ozónom, dráždi dýchacie cesty