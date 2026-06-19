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OBRAZOM: Zvolen ovládla škótska skupina Nazareth
Teraz.sk prináša fotografie z koncertu skupiny Nazareth vo Zvolene.
Autor TASR/TERAZ.sk
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Bratislava 19. júna (TASR/Teraz.sk) - Vrcholom Dní mesta Zvolen 2026, ktoré potrvajú do soboty 20. júna, bol štvrtkový koncert škótskej skupiny Nazareth na Námestí SNP. TASR o tom informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta. Na hlavnom pódiu sa okrem škótskej kapely predstavia aj ďalší hudobníci zo Slovenska.
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