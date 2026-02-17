< sekcia Regióny
OBROVSKÉ ŠKODY: Vo Valči v noci horela chata
Hasičom bol požiar ohlásený krátko po 23.00 h.
Autor TASR
Valča 17. februára (TASR) - Profesionálni hasiči z Martina, Turčianskych Teplíc a Žiliny zasahovali počas noci z pondelka (16. 2.) na utorok pri požiari chaty v obci Valča (okres Martin). Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, vzniknutá škoda presiahla 500.000 eur.
Hasičom bol požiar ohlásený krátko po 23.00 h. „Po príchode na miesto udalosti hasiči zistili, že ide o rozsiahly požiar vnútorných priestorov objektu, ktoré boli silne zadymené, preto zásah prebiehal v autonómnych dýchacích prístrojoch. Požiar sa podarilo zlikvidovať za súčasného rozoberania vnútorných aj vonkajších konštrukcií chaty. Hasiči súčasne priebežne ochladzovali vedľa stojace objekty, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že hasiči zároveň poskytli predlekársku prvú pomoc dvom zraneným osobám, ktoré sa nadýchali splodinami horenia. Na záver bol priestor chaty odvetraný a prekontrolovaný termokamerami, aby sa zistili a zlikvidovali prípadné skryté ohniská. Profesionálnym hasičom pri likvidácii požiaru pomáhali aj dobrovoľní hasiči z obcí Valča, Košťany nad Turcom, Sučany, Kláštor pod Znievom a martinskej mestskej časti Priekopa.
„Majiteľovi chaty vznikla následkom požiaru priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na sumu presahujúcu 500.000 eur. S cieľom zistenia príčiny vzniku požiaru je vykonávaná požiarnotechnická expertíza expertíznou skupinou,“ dodali hasiči.
