OBROVSKÝ POŽIAR V KOLAČKOVE: Evakuovali 25 ľudí
Autor TASR
Kolačkov 28. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje požiar v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa, pri ktorom v pondelok (27. 4.) večer zhorelo niekoľko objektov. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že oheň z neznámej príčiny zasiahol drevárne a stodoly za štyrmi rodinnými domami.
„Na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky. Počas požiaru bolo evakuovaných 25 ľudí, našťastie, nedošlo k ich zraneniu,“ uviedla Ligdayová s tým, že vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni vykonáva obhliadku miesta činu pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia.
Požiar nahlásili hasičom krátko po 17.00 h. „Na mieste zasahovalo 16 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z hasičskej stanice Stará Ľubovňa, Ľubotín, Lipany, Prešov a Kežmarok s deviatimi kusmi hasičskej techniky spolu s členmi dobrovoľníckych zborov Hniezdne, Kolačkov, Nová Ľubovňa, Plaveč, Podolínec a Šambron,“ dodala pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ Miroslava Knišová.
Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Majiteľom vznikla priama materiálna škoda, ktorá bola predbežne vyčíslená na 120.000 eur.
