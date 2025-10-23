Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obsadenosť plavárne v Žiari nad hronom nájde verejnosť i na internete

Moderný informačný systém, ktorý poskytuje informácie o počte návštevníkov v bazéne aj v saunovom svete, sa nachádza i vo vestibule plavárne pred pokladňou.

Žiar nad Hronom 23. októbra (TASR) - Informácie o obsadenosti žiarskej plavárne nájde verejnosť už aj na internete. Športovisko, ktoré prešlo pred dvomi rokmi kompletnou rekonštrukciou, má totiž novú webstránku. Informovala o tom žiarska samospráva.

Moderný informačný systém, ktorý poskytuje informácie o počte návštevníkov v bazéne aj v saunovom svete, sa nachádza i vo vestibule plavárne pred pokladňou. Vďaka novej stránke však nájde verejnosť tieto informácie aj online.

Dopyt po takejto možnosti prišiel podľa riaditeľa mestských Technických služieb Igora Rozenberga od samotných zákazníkov. Nájdu tu tiež informácie o aktuálnej teploty vody v bazénoch. Načrtol, že v budúcnosti by mali na stránke pribudnúť aj informácie o ďalších službách, ktoré tu môže verejnosť využívať.

V okolí plavárne mesto aktuálne buduje nové parkovisko s kapacitou 44 miest pre osobné automobily a štyrmi parkovacími miestami pre autobusy. Tieto aj ďalšie pripravované novinky majú podľa Rozenberga prispieť k ďalšiemu zatraktívneniu plavárne, ktorá je aktuálne v okolí jedinou kompletne zmodernizovanou a zároveň prevádzkovanou.
