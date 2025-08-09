< sekcia Regióny
Observatóriá vo Vysokých Tatrách pozývajú na deň otvorených dverí
Observatórium na Lomnickom štíte je najvyššie položeným astronomickým pracoviskom na Slovensku a observatórium na Skalnatom Plese disponuje najväčším ďalekohľadom u nás.
Autor TASR
Vysoké Tatry 9. augusta (TASR) - Deň otvorených dverí sa v sobotu koná vo vysokohorských observatóriách na Lomnickom štíte a Skalnatom Plese vo Vysokých Tatrách. Verejnosť do nich pozýva Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV).
„Vstupy do Observatória Lomnický štít budú prebiehať priebežne počas doby premávania lanovky. Vstupy do Observatória Skalnaté Pleso budú možné každých 30 minút v čase od 10.00 do 16.00 h,“ informovala Natalia Shagatova z Astronomického ústavu SAV.
Pripomenula, že observatórium na Lomnickom štíte je najvyššie položeným astronomickým pracoviskom na Slovensku a observatórium na Skalnatom Plese disponuje najväčším ďalekohľadom u nás. „Prezrieť si ich unikátne vybavenie zvyčajne nie je možné, keďže ide o profesionálne pracoviská,“ priblížila s tým, že pre verejnosť sa každoročne otvárajú počas niekoľkých dní. Vstup je bezplatný a nie je potrebná rezervácia.
Tento rok observatóriá vo Vysokých Tatrách otvorili svoje brány verejnosti aj v sobotu 19. júla.
