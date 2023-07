Observatóriá vo Vysokých Tatrách v sobotu otvárajú brány verejnosti

Vysoké Tatry 15. júla (TASR) - Vysokohorské observatóriá na Skalnatom Plese a Lomnickom štíte v sobotu otvárajú svoje brány verejnosti. Druhý z dvojice dní otvorených dverí (DOD) Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (AsÚ SAV) v Tatranskej Lomnici je naplánovaný na 19. augusta. SAV o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Nadšenci vesmíru tak budú mať počas dvoch letných sobôt príležitosť spoznať prácu astronómov, nahliadnuť do priestorov, v ktorých realizujú svoje merania a pozorovania, a pozrieť si teleskopy a prístrojové vybavenie observatórií," uvádza.



V observatóriu na Skalnatom Plese budú vstupy o každej celej a každej polhodine, a to v čase od 10.00 do 16.00 h. Ako priblížil Ján Svoreň z AsÚ SAV, návštevníkom ukážu aj 1,3-metrový zrkadlový ďalekohľad, ktorý je najväčší na Slovensku.



Na Lomnickom štíte sa zas zoznámia s prístrojmi svetovej úrovne určenými na pozorovanie slnečnej koróny. Prehliadky tam budú vykonávať priebežne počas obdobia premávania lanovej dráhy.



AsÚ SAV otvára výskumné pracoviská verejnosti pri príležitosti 80. výročia svojho založenia a tiež pri príležitosti 70. výročia SAV.