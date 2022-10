Obstarávanie na opatrenia na rieke Slatina sa blíži ku koncu

Zvolen 9. októbra (TASR) – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) plánuje vyhodnocovať ponuky na uskutočnenie protipovodňových opatrení vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen. Termín na predkladanie ponúk totiž uplynul. TASR to potvrdil hovorca SVP Marián Bocák.



Doplnil, že v tejto chvíli sa tak k verejnému obstarávaniu nemôže SVP detailnejšie vyjadrovať. Podľa oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie mohli záujemcovia svoje ponuky predkladať do 4. októbra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.



SVP verejné obstarávanie na stavebné práce opakuje. Úspešný uchádzač totiž nebol schopný pre prudký nárast cien stavebných materiálov splniť podmienky na zhotovenie stavby. "Pre aktuálne výkyvy na trhu so stavebným materiálom SVP rozhodol o tom, že do návrhu zmluvy o dielo zahrnie aj ustanovenia, ktoré upravujú spôsob indexácie jednotlivých cien," zhrnul hovorca vodohospodárov v lete.



Podľa projektovej dokumentácie je stavba rozdelená do dvoch etáp. V prvej je na ulici Pod hájom navrhnuté vybudovanie protipovodňovej ochrany brehovými múrmi. Na ochranu územia pred vodou z územia nad cestným mostom na ľavom brehu je navrhnutý protipovodňový ochranný múr. V druhej etape je ochrana riešená múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka.



Zvolenská Slatina je roky ohrozovaná povodňami. Spôsobuje ich vylievanie rieky Slatina a jej prítokov, ktorými sú Rybný potok a Slatinský potok. Všetky pretekajú stredom obce. Protipovodňové opatrenia však zatiaľ v obci nie sú. Samospráva ich ani robiť nemôže, pretože nie je správcom vodných tokov, investorom tak bude Slovenský vodohospodársky podnik.