Obstarávanie na opatrenia na rieke Slatina stále nie je ukončené

Zvolenská Slatina 5. februára (TASR) – Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác na protipovodňové opatrenia na rieke Slatina v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen nie je ukončené. TASR to potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák s tým, že nie je preto možné sprístupniť ani údaje úspešného uchádzača.



Podľa oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie mohli záujemcovia svoje ponuky predkladať do 4. októbra minulého roka. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena. SVP verejné obstarávanie na stavebné práce opakuje. Pôvodný úspešný uchádzač nebol schopný pre prudký nárast cien stavebných materiálov splniť podmienky na zhotovenie stavby. "Pre aktuálne výkyvy na trhu so stavebným materiálom SVP rozhodol o tom, že do návrhu zmluvy o dielo zahrnie aj ustanovenia, ktoré upravujú spôsob indexácie jednotlivých cien," zhrnul hovorca vodohospodárov vlani v lete.



Zvolenská Slatina je roky ohrozovaná povodňami. Spôsobuje ich vylievanie rieky Slatina a jej prítokov, ktorými sú Rybný potok a Slatinský potok. Všetky pretekajú stredom obce. Protipovodňové opatrenia zatiaľ v obci nie sú. Samospráva ich ani robiť nemôže, pretože nie je správcom vodných tokov, investorom tak bude Slovenský vodohospodársky podnik.