Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. február 2026Meniny má Alexander
< sekcia Regióny

Obstarávanie ochranných opatrení na Slatine pozostáva z dvoch častí

.
Rieka Slatina. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Zvolenskú Slatinu roky ohrozujú povodne, ktoré spôsobuje vylievanie rieky Slatina a jej prítokov - Rybného potoka a Slatinského potoka.

Autor TASR
Zvolenská Slatina 27. februára (TASR) - Obstarávanie ochranných opatrení na toku rieky Slatina v obci Zvolenská Slatina pozostáva z dvoch častí. Jednu z nich už zrealizovali. TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, ktorý je správca toku.

Spresnil, že prvou je obstaranie čerpacej techniky. „Je to v štádiu vyhodnotenia ponúk a bližšie informácie teraz nie je možné poskytnúť,“ objasnil s tým, že druhou súčasťou budú súvisiace stavebné práce. Súťaž však podľa neho z dôvodu spresnenia predmetu obstarania zrušili. „Po jeho doplnení bude proces verejného obstarávania opätovne vyhlásený,“ zdôraznil hovorca. Podotkol, že v tejto chvíli nie je možné určiť termín uskutočnenia ochranných opatrení.

V prvej etape chce SVP vo Zvolenskej Slatine na ulici Pod hájom vybudovať protipovodňovú ochranu v podobe brehových múrov v dĺžke 224 metrov. Mala by mať hrádzový priepust vyústený do rieky cez výpustný objekt so spätnou klapkou. „Na ochranu daného územia pred vodami z územia nad cestným mostom na ľavom brehu je navrhnutý pozdĺž miestnej komunikácie protipovodňový ochranný múr,“ priblížili vodohospodári.

V rámci druhej etapy navrhujú protipovodňovú ochranu riešenú ochrannými múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka. Vybudované tiež majú byť dva hrádzové priepusty a uskutočnia sa aj preložky káblov.

Zvolenskú Slatinu roky ohrozujú povodne, ktoré spôsobuje vylievanie rieky Slatina a jej prítokov - Rybného potoka a Slatinského potoka. Všetky pretekajú stredom obce. Protipovodňové opatrenia zatiaľ v obci nie sú.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

KOMENTÁR J. HRABKA: Dve percentá moci