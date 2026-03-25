Obstarávateľ uzatvoril zmluvu s projektantom zóny Medziháj v Trnave
Autor TASR
Trnava 25. marca (TASR) - Spoločnosť Mestské stavby Trnava a mesto Trnava uzatvorili zmluvu so spracovateľom kompletnej projektovej dokumentácie pre plánovanú obytnú zónu Medziháj na západnom okraji katastrálneho územia mesta pri obci Ružindol. Projektové práce zrealizuje spoločnosť AFRY za takmer 1,2 milióna eur s DPH, uvádza sa v zmluve zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.
Predmetom zákazky je spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre technickú, dopravnú a zelenomodrú infraštruktúru, verejné priestory potrebné pre vybudovanie obytnej zóny. Tiež zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti vrátane všetkých povoľovacích procesov potrebných na získanie právoplatných rozhodnutí nevyhnutných na realizáciu stavby.
Plánovaná obytná zóna Medziháj je situovaná na západnom okraji katastrálneho územia mesta. Dotknutá oblasť je aktuálne využívaná ako poľnohospodárska pôda v kontakte so zastavaným územím obce Ružindol. Južná strana je vymedzená cestou druhej triedy. Navrhovaný investično-majetkový zámer má podľa mesta Trnava priniesť nové plochy bývania, občianskej a technickej vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva aj návštevníkov lokality.
Väčšinu územia má tvoriť individuálna bytová výstavba, predpokladaná je aj výstavba bytových domov. V zóne je prenechaný priestor pre materskú a základnú školu. „Stmeľujúcim prvkom konceptu je centrálna zdieľaná ulica prepájajúca obe časti obytnej zóny. Prírodným ťažiskom má byť novonavrhovaný park situovaný na východnej časti pozemku so širokou škálou aktivít,“ dodalo už skôr mesto.
