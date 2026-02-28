< sekcia Regióny
Obstarávateľ vyhodnotil ponuky v súťaži na projektanta zóny Medziháj
Väčšinu územia má tvoriť individuálna bytová výstavba, predpokladaná je aj výstavba bytových domov.
Autor TASR
Trnava 28. februára (TASR) - Verejné obstarávanie na spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie pre plánovanú Obytnú zónu Medziháj na západnom okraji katastrálneho územia mesta Trnava sa posunulo do ďalšej fázy. Spomedzi dvoch súťažných návrhov obstarávateľ vybral úspešného uchádzača, ktorým je skupina dodávateľov AFRY Obytná zóna Medziháj. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Úradu pre verejné obstarávanie.
Ponuka úspešného uchádzača je na úrovni takmer 971.444 eur bez DPH. Na druhom mieste sa umiestnila ponuka spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, ktorá bola na úrovni 644.000 eur bez DPH. Nezískala však potrebné body v kritériu, ktoré hodnotilo kvalitu predošlej realizácie hlavného inžiniera projektu alebo generálneho projektanta určeného na plnenie zmluvy.
Mesto Trnava a Mestské stavby Trnava vyhlásili verejné obstarávanie na spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie vlani v decembri. Predmetom zákazky je spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre technickú, dopravnú a zelenomodrú infraštruktúru, verejné priestory potrebné pre vybudovanie obytnej zóny.
Súčasťou diela je aj zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti vrátane všetkých povoľovacích procesov potrebných na získanie právoplatných rozhodnutí nevyhnutných pre realizáciu stavby. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 1,2 milióna eur.
Plánovaná Obytná zóna Medziháj je situovaná na západnom okraji katastrálneho územia mesta. Dotknutá oblasť je aktuálne využívaná ako poľnohospodárska pôda v kontakte so zastavaným územím obce Ružindol. Južná strana je vymedzená cestou II/504. Navrhovaný investično-majetkový zámer má podľa mesta Trnava priniesť nové plochy bývania, občianskej a technickej vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva aj návštevníkov lokality.
Väčšinu územia má tvoriť individuálna bytová výstavba, predpokladaná je aj výstavba bytových domov. V zóne je prenechaný priestor pre materskú a základnú školu. „Stmeľujúcim prvkom konceptu je centrálna zdieľaná ulica prepájajúca obe časti obytnej zóny. Prírodným ťažiskom novonavrhovaný park situovaný na východnej časti pozemku so širokou škálou aktivít,“ dodalo už skôr mesto.
Ponuka úspešného uchádzača je na úrovni takmer 971.444 eur bez DPH. Na druhom mieste sa umiestnila ponuka spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, ktorá bola na úrovni 644.000 eur bez DPH. Nezískala však potrebné body v kritériu, ktoré hodnotilo kvalitu predošlej realizácie hlavného inžiniera projektu alebo generálneho projektanta určeného na plnenie zmluvy.
Mesto Trnava a Mestské stavby Trnava vyhlásili verejné obstarávanie na spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie vlani v decembri. Predmetom zákazky je spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre technickú, dopravnú a zelenomodrú infraštruktúru, verejné priestory potrebné pre vybudovanie obytnej zóny.
Súčasťou diela je aj zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti vrátane všetkých povoľovacích procesov potrebných na získanie právoplatných rozhodnutí nevyhnutných pre realizáciu stavby. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 1,2 milióna eur.
Plánovaná Obytná zóna Medziháj je situovaná na západnom okraji katastrálneho územia mesta. Dotknutá oblasť je aktuálne využívaná ako poľnohospodárska pôda v kontakte so zastavaným územím obce Ružindol. Južná strana je vymedzená cestou II/504. Navrhovaný investično-majetkový zámer má podľa mesta Trnava priniesť nové plochy bývania, občianskej a technickej vybavenosti pre širšie vrstvy obyvateľstva aj návštevníkov lokality.
Väčšinu územia má tvoriť individuálna bytová výstavba, predpokladaná je aj výstavba bytových domov. V zóne je prenechaný priestor pre materskú a základnú školu. „Stmeľujúcim prvkom konceptu je centrálna zdieľaná ulica prepájajúca obe časti obytnej zóny. Prírodným ťažiskom novonavrhovaný park situovaný na východnej časti pozemku so širokou škálou aktivít,“ dodalo už skôr mesto.