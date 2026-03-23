Pondelok 23. marec 2026
Obťažovanie cez internet: Muža obvinili z vydierania

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Poprad 23. marca (TASR) - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade obvinil 32-ročného muža zo zločinu vydierania. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 48-ročnej žene sa vyhrážal cez správy a požadoval od nej tisícky eur.

„Cez jednu z internetových aplikácií jej zasielal textové správy, v ktorých sa jej vyhrážal zabitím, zničením i porýľovaním záhrady. Zasielal jej obrázky bômb, výbušnín a neustále od nej žiadal vyplatenie odškodného 15.000 eur, potom 8000 eur a nakoniec aj 10.000 eur. Vyhrážal sa, že ak mu peniaze nezaplatí, podpáli jej dom,“ priblížila hovorkyňa. Konanie muža sa neustále stupňovalo a začal sa vyhrážať smrťou dokonca aj jej rodinným príslušníkom.

Polícia 32-ročného muža zadržala a skončil v cele policajného zaistenia. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na dva až šesť rokov.
