Obvineného muža z kauzy vraždy jeho rodičov v Trnave vzali do väzby

Trnava 18. októbra (TASR) - Obvineného 44-ročného muža z kauzy vraždy jeho rodičov v rodinnom dome v Trnave vzali do väzby. Zatiaľ neprávoplatne o tom rozhodla sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu v Trnave. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Krajského súdu v Trnave a okresných súdov v jeho obvode Jana Kondákorová.



"Sudkyňa pre prípravné konanie vzala obvineného do väzby z dôvodnej obavy, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu, hrozí mu vysoký trest a nemá stále bydlisko," priblížila hovorkyňa. Uznesenie súdu nie je právoplatné, obvinený podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Krajský súd v Trnave.



Muž čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Polícia bola k nálezu dvoch tiel bez známok života v jednom z trnavských rodinných domov privolaná v utorok 15. októbra. Lekár po príchode na miesto konštatoval úmrtie u 69-ročného muža a 70-ročnej ženy.