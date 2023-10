Obvineného v súvislosti so skladovaním odpadu súd prepustil na slobodu

Trenčín/Nedožery-Brezany 11. októbra (TASR) - Krajský súd (KS) v Trenčíne prepustil z väzby na slobodu muža, ktorý mal skladovať v areáli staršieho poľnohospodárskeho družstva v Nedožeroch-Brezanoch v okrese Prievidza väčšie množstvo odpadu vrátane rádioaktívnych materiálov či výbušnín. TASR o tom v stredu informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.



"Väzbu KS nahradil písomným sľubom obvineného, že povedie riadny život, a dohľadom súdneho úradníka nad obvineným," uviedol ďalej Tarabus.



Účelom väzby v danom prípade bolo podľa neho zabrániť obvinenému, aby pokračoval v trestnej činnosti. "Krajskému súdu sa v tomto prípade väzba javí ako neprimerane prísne zaisťovacie opatrenie vzhľadom k aktuálnej právnej kvalifikácii, keď obvinený je trestne stíhaný pre prečin s hornou hranicou trestnej sadzby dva roky odňatia slobody," ozrejmil.



Súd dospel k záveru, že dosiahnuť účel väzby, teda, aby obvinený nepokračoval v trestnej činnosti, je možné aj inými opatreniami a priamy výkon väzby nie je nevyhnutný. "KS obvinenému zakázal vykonávať podnikateľskú činnosť s predmetom podnikania v oblasti nakladania s akýmikoľvek odpadmi, zakázal mu tiež vstup do areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Nedožery-Brezany a nariadil mu podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, teda kontrole monitorovacím náramkom," priblížil Tarabus.



Keďže k trestnej činnosti malo podľa neho dochádzať pri podnikateľskej činnosti obvineného, prijaté opatrenia podľa súdu obvinenému zabránia, aby pokračoval v trestnej činnosti. Súd okrem toho zakázal mužovi vycestovať do zahraničia, uložil mu povinnosť pravidelne sa dostaviť pred súdneho úradníka, ktorý nad ním bude vykonávať dohľad a preukazovať spôsob svojej obživy. Tiež je povinný oznámiť každú zmenu miesta pobytu.



Muža obvineného z prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi vzal do väzby Okresný súd Prievidza ešte 21. septembra, a to z dôvodu, že môže pokračovať v trestnej činnosti.



Väčšie množstvo odpadu vrátane nebezpečných chemických látok rádioaktívneho materiálu a výbušnín našli policajti v priestoroch družstva ešte 18. septembra. S vyšetrovaním začala enviropolícia z dôvodu, že tam malo dochádzať k porušovaniu predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Odpad sa v objekte nachádza už dlhšiu dobu, muž mal na nakladanie s odpadmi povolenia. Zásah vykonávali enviropolicajti v spolupráci s hasičmi, armádou a kontrolnými chemickými laboratóriami. Rádioaktívne materiály z areálu odborníci vyviezli, polícia tiež zneškodnila výbušniny.