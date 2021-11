Obvineniu z výroby a držania drog čelí 25-ročná Bratislavčanka

Bratislava 24. novembra (TASR) - Obvineniu z trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi čelí 25-ročná Elena Ch. z Bratislavy. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Policajná hliadka kontrolovala podozrivé vozidlo ešte koncom minulého týždňa v okolí Miletičovej ulice. Za volantom mal sedieť muž v kapucni, ktorý po zbadaní hliadky prudko odbočil na Trenčiansku ulicu, a to bez znamenia o zmene smeru jazdy. Po zastavení sa mal muž následne vymeniť so spolujazdkyňou.



Dychová skúška u 29-ročného muža sa skončila s negatívnym výsledkom. Žena však pri kontrole dobrovoľne vydala policajtom tašku so štyrmi plastovými vreckami s kryštalickou látkou, dvoma sklenenými fajkami a jednou injekčnou striekačkou so zataveným koncom. "Podľa výsledkov expertízneho skúmania uvedené množstvo zodpovedá 190 jednorazovým dávkam pervitínu," približuje polícia.



Žena skončila v cele policajného zaistenia, stíhaná je väzobne.