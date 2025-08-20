Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
Obvinený, ktorý zneužil príspevok, sa dohodol s prokuratúrou na treste

Ilustračná snímka Foto: TASR

Návrh na schválenie dohody podal prokurátor 11. augusta na Špecializovaný trestný súd v Pezinku.

Autor TASR
Prievidza/Trenčín 20. augusta (TASR) - Dohodu o vine a treste uzatvoril začiatkom augusta prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Trenčíne s mužom obvineným z prečinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Príspevok, ktorý dostal v rámci národného projektu Chyť sa svojej šance, použil muž namiesto podnikania na osobné účely. Spôsobil tým škodu vo výške 5600 eur. TASR o tom v stredu informoval hovorca KP v Trenčíne Marián Sipavý.

„Obvinený uzatvoril s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Prievidza dohodu o poskytnutí finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci národného projektu s výškou príspevku 5600 eur v predmete podnikania tesárstvo,“ uviedol Sipavý.

Príspevok muž podľa neho nepoužil v súlade s dohodou a predloženým podnikateľským zámerom na určený účel, ale na osobné potreby, čím ÚPSVaR Prievidza spôsobil škodu v celkovej výške 5600 eur, ktorá sa rovná 100-percentnej výške finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu Európskej únie - Európskeho sociálneho fondu.

Návrh na schválenie dohody podal prokurátor 11. augusta na Špecializovaný trestný súd v Pezinku.
