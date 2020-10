Obvinený starosta Rudolf K. úraduje mimo miestneho úradu

Bratislava 6. októbra (TASR) – Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf K., ktorý čelí obvineniam, neúraduje v súčasnosti z miestneho úradu, ale z Konskej železnice pri Trnavskom mýte. Podľa vlastných slov nechce dávať zámienku na to, že chce ovplyvňovať svedkov. Pracovať chce preto mimo dosahu pracovníkov, ktorí vystupovali ako svedkovia.



"Prokurátor ma viní z toho, že som si dovolil zamietnuť niekoľko developerských stavieb. A jeho kroky a vyjadrenia naznačujú, že bude robiť všetko pre to, aby som bol do vynesenia rozsudku vo väzbe. Snažím sa urobiť všetko pre to, aby som nedal zámienku na to, že chcem ovplyvňovať svedkov, hoci už boli vypočutí," vysvetľuje starosta na sociálnej sieti.



Starosta sa do ukončenia trestného konania vzdal kompetencií v oblasti stavebného úradu.



Bratislavská krajská kriminálna polícia zasahovala minulý týždeň v prípade vyšetrovania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Policajný vyšetrovateľ následne obvinil zadržaného starostu Nového Mesta z prečinov a zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. V nedeľu (4.10.) ho sudca prepustil na slobodu. Prokurátor podal voči rozhodnutiu súdu sťažnosť, rozhodnutie tak nie je právoplatné a zaoberať sa ním bude v piatok (9. 10.) Krajský súd v Bratislave.



Obvinenie sa má podľa hovorcu bratislavského Nového Mesta Mareka Tettingera týkať troch developerských projektov, ktoré majú byť podľa mestskej časti v rozpore s územným plánom.