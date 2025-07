Obvinený v prípade bodnutia chlapca v Bratislave zostáva vo väzbe

Bratislava 31. júla (TASR) - Obvinený 18-ročný A. T., ktorý v júli dobodal 17-ročného chlapca v centre Bratislavy, zostáva vo väzbe. Senát Krajského súdu v Bratislave vo štvrtok zamietol sťažnosť obvineného voči rozhodnutiu Mestského súdu Bratislava I, ktorý rozhodol o jeho vzatí do väzby. Sťažnosť zamietol ako nedôvodnú. Rozhodnutie je právoplatné. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.



„Senát Krajského súdu v Bratislave na NZ dňa 31. 07. 2025 o sťažnosti obvineného A. T. proti uzneseniu Mestského súdu Bratislava I zo dňa 16. 07. 2025 rozhodol tak, že sťažnosť zamietol ako nedôvodnú. Rozhodnutie je právoplatné,“ uviedol Adamčiak.



K incidentu došlo počas druhého júlového víkendu v noci v centre Bratislavy. Vtedy ešte neznámy páchateľ mal spôsobiť 17-ročnému chlapcovi bodné zranenia v oblasti brucha. Páchateľ z miesta utiekol, zraneného mladíka previezli do nemocnice. Polícia v tejto veci začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Neskôr obvinili 18-ročného A. T. z Ukrajiny zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva.