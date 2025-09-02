< sekcia Regióny
Obvinený z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom čelí návrhu na väzbu
Návrh prokurátor podal z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby.
Autor TASR
Partizánske/Trenčín 2. septembra (TASR) - Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Trenčíne podal na Okresný súd Trenčín návrh na vzatie obvineného J. H. z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom do väzby. Pre TASR to v utorok uviedol hovorca KP v Trenčíne Marián Sipavý.
Návrh prokurátor podal z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby, spresnil Sipavý. Pripomenul, že obvinený je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin vraždy v časti dokonaný a v časti spáchaný v štádiu pokusu.
O väzobnom stíhaní bude súd rozhodovať ešte v utorok, doplnil pre TASR hovorca Krajského súdu Trenčín Roman Tarabus.
Muž v sobotu (30. 8.) zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi. Policajti ho na základe intenzívneho pátrania zadržali ešte v sobotu, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia.
