Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Regióny

Obvinený z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom čelí návrhu na väzbu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR Michal Svítok

Návrh prokurátor podal z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby.

Autor TASR
Partizánske/Trenčín 2. septembra (TASR) - Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Trenčíne podal na Okresný súd Trenčín návrh na vzatie obvineného J. H. z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom do väzby. Pre TASR to v utorok uviedol hovorca KP v Trenčíne Marián Sipavý.

Návrh prokurátor podal z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby, spresnil Sipavý. Pripomenul, že obvinený je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin vraždy v časti dokonaný a v časti spáchaný v štádiu pokusu.

O väzobnom stíhaní bude súd rozhodovať ešte v utorok, doplnil pre TASR hovorca Krajského súdu Trenčín Roman Tarabus.

Muž v sobotu (30. 8.) zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi. Policajti ho na základe intenzívneho pátrania zadržali ešte v sobotu, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia.
.

Neprehliadnite

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy