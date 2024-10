Mladík viackrát bodol nožom 32-ročného muža, polícia ho obvinila

Prievidza 9. októbra (TASR) - Prievidzský policajný vyšetrovateľ obvinil 21-ročného muža zo zločinu ublíženia na zdraví. V Prievidzi po predchádzajúcej hádke viackrát nožom bodol 32-ročného muža. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



"Obvinený v skorých ranných hodinách v Prievidzi na parkovisku pred reštauráciou po predchádzajúcej slovnej a fyzickej hádke trikrát bodol 32-ročného poškodeného nožom s dĺžkou čepele 110 milimetrov do oblasti chrbta a spôsobil mu tri bodno-rezné rany," opísala Klenková.



Zranenia poškodeného si podľa nej vyžiadali jeho lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici s doposiaľ nezistenou dobou liečenia.



Prievidzskí kriminalisti v krátkom čase mladíka zadržali a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. "Vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby. O jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd. Za tento skutok mu hrozí trest odňatia slobody vo výške štyroch až desiatich rokov," dodala Klenková.