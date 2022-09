ZABIL SVOJU STARÚ MAMU: Mladíkovi za vraždu hrozí doživotie

Rimavská Sobota 8. septembra (TASR) – Len 26-ročného muža z Rimavskej Soboty obvinil policajný vyšetrovateľ z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Úmyselne mal usmrtiť svoju 71-ročnú starú mamu. Polícia o prípade informuje na sociálnej sieti.



Muž mal podľa polície svoju starú mamu fyzicky napadnúť v byte, pričom jej spôsobil viacpočetné zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. Bezprostrednou príčinou smrti malo byť zlyhanie srdcovej a dýchacej činnosti.



Policajný vyšetrovateľ po vykonaní procesných úkonov obvineného umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. "Za takýto zločin, ktorý bol spáchaný na chránenej osobe, hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie," skonštatovala polícia.