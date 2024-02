NAPADOL NOŽOM DRUŽKU A JEJ DCÉRU: Polícia obvinila 46-ročného muža

Rudina 21. februára (TASR) - Obvineniu pre ublíženie na zdraví v štádiu pokusu a nebezpečné vyhrážanie čelí 46-ročný muž z okresu Kysucké Nové Mesto. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Gabriely Kremeňovej mal minulý týždeň v Rudine v okrese Kysucké Nové Mesto napadnúť nožom družku a jej dcéru.



Doplnila, že 43-ročná žena utrpela bodnú ranu v ľavej časti hrudníka a reznú ranu na malíčku ľavej ruky. "Jej 18-ročná dcéra utrpela reznú ranu v tvárovej oblasti. Obidve ženy previezli so zraneniami do nemocnice. Počas vyšetrovania zaistili nôž, ktorý podrobia znaleckému skúmaniu," uviedla.



Vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva PZ v Čadci spracovala podnet na vzatie obvineného muža do väzby, dodala Kremeňová.