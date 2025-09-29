< sekcia Regióny
Obvinila dvojicu, ktorá v Moldave nad Bodvou páchala trestnú činnosť
Dvojica mala začiatkom augusta lúpežne prepadnúť muža pred obytným domom
Autor TASR
Košice 29. septembra (TASR) - Polícia obvinila 15-ročného Manuela a 19-ročného Valentína zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva, ako aj z ďalších skutkov, ku ktorým došlo v uplynulom období v Moldave nad Bodvou. Umiestnení sú vo vyšetrovacej väzbe. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Dvojica mala začiatkom augusta lúpežne prepadnúť muža pred obytným domom. O niekoľko týždňov neskôr malo dôjsť k vlámaniu. „V presne nezistenom čase od 12. do 17. septembra sa 'nepozvaný hosť pozval' do jedného z rodinných domov v meste Moldava nad Bodvou,“ uviedla s tým, že ukradnutý bol starožitný riad. Minulý týždeň zas mali mladíci na parkovisku napadnúť muža a ukradnúť mu peňaženku.
Podľa Ivanovej výsledky vyšetrovania potvrdili, že mladíci boli aktérmi všetkých troch skutkov. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie oboch mladíkov do vyšetrovacej väzby, ktorý sudkyňa Mestského súdu v Košiciach akceptovala.
