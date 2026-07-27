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Obvinila Kežmarčanku, havarovala pod vplyvom alkoholu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

ženu následne umiestnili do cely policajného zaistenia.

Autor TASR
Kežmarok 27. júla (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 28-ročnú Kežmarčanku, ktorá havarovala pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že žena nedávno viedla osobné vozidlo po ulici Priekopa v Kežmarku a narazila do zaparkovanej dodávky.

„Vodička bola policajnou hliadkou podrobená kontrole, pričom výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer dve promile. Vznikla škoda na vozidlách vo výške približne 14.000 eur a na obrubníkoch vo výške ďalších zhruba 200 eur,“ uviedla Ligdayová.

Potvrdila, že 28-ročnú ženu obmedzili na osobnej slobode a následne umiestnili do cely policajného zaistenia.


Žena chcela získať vodičský preukaz pomocou falošného českého dokladu



Polícia obvinila 30-ročnú ženu z trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Žena na oddelení dokladov v Bardejove požiadala o vyhotovenie slovenského vodičského preukazu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k žiadosti predložila vodičský preukaz vydaný v Českej republike, hoci vedela, že ide o falošný doklad.

„Žene nikdy nebolo udelené žiadne vodičské oprávnenie na území Českej republiky, chcela dosiahnuť vydanie slovenského vodičského preukazu,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.
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