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Obvinila Kežmarčanku, havarovala pod vplyvom alkoholu
ženu následne umiestnili do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Kežmarok 27. júla (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 28-ročnú Kežmarčanku, ktorá havarovala pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že žena nedávno viedla osobné vozidlo po ulici Priekopa v Kežmarku a narazila do zaparkovanej dodávky.
„Vodička bola policajnou hliadkou podrobená kontrole, pričom výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer dve promile. Vznikla škoda na vozidlách vo výške približne 14.000 eur a na obrubníkoch vo výške ďalších zhruba 200 eur,“ uviedla Ligdayová.
Potvrdila, že 28-ročnú ženu obmedzili na osobnej slobode a následne umiestnili do cely policajného zaistenia.
Žena chcela získať vodičský preukaz pomocou falošného českého dokladu
Polícia obvinila 30-ročnú ženu z trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Žena na oddelení dokladov v Bardejove požiadala o vyhotovenie slovenského vodičského preukazu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k žiadosti predložila vodičský preukaz vydaný v Českej republike, hoci vedela, že ide o falošný doklad.
„Žene nikdy nebolo udelené žiadne vodičské oprávnenie na území Českej republiky, chcela dosiahnuť vydanie slovenského vodičského preukazu,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.
„Vodička bola policajnou hliadkou podrobená kontrole, pričom výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer dve promile. Vznikla škoda na vozidlách vo výške približne 14.000 eur a na obrubníkoch vo výške ďalších zhruba 200 eur,“ uviedla Ligdayová.
Potvrdila, že 28-ročnú ženu obmedzili na osobnej slobode a následne umiestnili do cely policajného zaistenia.
Žena chcela získať vodičský preukaz pomocou falošného českého dokladu
Polícia obvinila 30-ročnú ženu z trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Žena na oddelení dokladov v Bardejove požiadala o vyhotovenie slovenského vodičského preukazu. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k žiadosti predložila vodičský preukaz vydaný v Českej republike, hoci vedela, že ide o falošný doklad.
„Žene nikdy nebolo udelené žiadne vodičské oprávnenie na území Českej republiky, chcela dosiahnuť vydanie slovenského vodičského preukazu,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.