Mladík zo Starej Ľubovne zaútočil na policajta

Stará Ľubovňa 1. marca (TASR) – Polícia obvinila 22-ročného muža zo Starej Ľubovne, ktorý vo štvrtok (25. 2.) zaútočil na mestského policajta. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Ako priblížila, obvinený vo štvrtok popoludní na Ulici 17. novembra v Starej Ľubovni samovoľne a bezdôvodne vstupoval na vozovku. Zastavil osobné vozidlo, ktorého 61-ročný vodič vystúpil z auta a snažil sa mladíka z cesty odohnať. „Na miesto prišiel aj službukonajúci príslušník mestskej polície, ktorý vyzval mladíka, aby upustil od protiprávneho konania. Mladík na výzvy nereagoval, vo svojom protiprávnom konaní pokračoval a policajta kopol do kolena, ruky a hlavy,“ opísala hovorkyňa.



Polícia tak mladíka zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. „Okresný vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, s čím sa sudca stotožnil a vzal obvineného do väzby,“ dodala Ligdayová.