LÚPEŽ V POTRAVINÁCH: Muž na predavačku vytiahol nôž

Handlová 10. mája (TASR) - Policajti obvinili 26-ročného muža zo zločinu lúpeže. Muž mal v utorok (9. 5.) lúpežne prepadnúť potraviny v Handlovej, polícia ho zadržala pár hodín po skutku. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti.



Muž mal vojsť do predajne potravín krátko pred 12.00 h, predavačke mal oznámiť, že ide o prepad a následne vytiahnuť nôž. "Počas toho vošla do predajne zákazníčka, ktorú mal obvinený vytlačiť von cez vchodové dvere. Následne mal od predavačky žiadať peniaze a nad hlavu zdvihnúť nôž," opísali policajti.



Poškodená z obavy o svoj život a zdravie podľa nich vydala obvinenému z registračnej pokladne hotovosť vo výške 80 eur, ten po zmocnení sa peňazí z miesta činu ušiel na neznáme miesto. "Policajti začali okamžite po mužovi pátrať. S využitím osobnej a miestnej znalosti ho do pár hodín zadržali a následne umiestnili v cele policajného zaistenia," doplnila polícia.



Vyšetrovateľ po vykonaní potrebných procesných úkonov spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. "Muž bol už v minulosti trikrát súdne trestaný, vždy za prečiny nebezpečného vyhrážania. Tentoraz mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov," dodala polícia.