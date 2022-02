Bratislavskému útočníkovi s nožom hrozí trojročný trest

Bratislava 2. februára (TASR) – Polícia obvinila z výtržníctva 43-ročného muža, ktorý začiatkom týždňa v Bratislave fyzicky napadol skupinu mladých ľudí s nožom v ruke. Nočnému incidentu mal predchádzať verbálny konflikt. V prípade preukázania viny mu hrozí trojročný trest. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Podľa doterajších informácií došlo na zastávke MHD Zochova najprv k verbálnemu incidentu medzi mužom a skupinkou mladých ľudí. Ten následne prerástol do fyzického konfliktu, počas ktorého muž zaútočil na mladých ľudí ozbrojený krátkym nožom s drevenou rukoväťou," uviedla hovorkyňa.



Počas útoku podľa jej slov utrpela jedna žena zranenia spôsobené úderom do oblasti tváre a kopnutím do nohy. "V ďalšom fyzickom konflikte zabránil jeden z účastníkov, pričom ozbrojený muž z miesta utiekol," doplnila Šimková s tým, že incident na zastávke nahlásil vodič vozidla MHD.



Polícii sa následne podarilo obvineného Bratislavčana nájsť a zadržať. "Muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie, kde s ním vykonali ďalšie potrebné úkony. Po ich absolvovaní bol muž umiestnený v cele policajného zaistenia," spresnila hovorkyňa.