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NEŽELANÁ NÁVŠTEVA: Muž vypil kávu a zjedol marhule v cudzom dome
Obvinený sa mal 6. júla dopoludnia v trenčianskej mestskej časti vo viacerých prípadoch neoprávnene pohybovať na pozemkoch rodinných domov.
Autor TASR
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Trenčín 14. júla (TASR) - Polícia obvinila 18-ročného muža z pokračovacieho prečinu porušovania domovej slobody. Mladík sa mal 6. júla neoprávnene pohybovať po viacerých pozemkoch rodinných domov v trenčianskej mestskej časti Záblatie, v jednom z domov sa mal dopustiť krádeže a v jednom z domov tiež vypiť pripravenú kávu a zjesť marhule. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Policajti v súvislosti s prípadom v trenčianskej mestskej časti zverejnili na sociálnej sieti i výzvu pre občanov, ktorí zaznamenali obdobné protiprávne konanie. Na základe nej sa prihlásili i ďalší ľudia, ktorí poskytli informácie dôležité pre objasnenie prípadu. Aj vďaka ich všímavosti a spolupráci sa podarilo zadokumentovať ďalšie skutky, ktorých sa mal podozrivý dopustiť,“ uviedla Klenková.
Policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne podľa nej podozrivého 18-ročného muža zadržali krátko po oznámení udalosti v blízkosti rodinných domov a vyšetrovateľ ho následne obvinil.
Obvinený sa mal 6. júla dopoludnia v trenčianskej mestskej časti vo viacerých prípadoch neoprávnene pohybovať na pozemkoch rodinných domov. „V jednom prípade mal vojsť do obývaného rodinného domu, odkiaľ mal odcudziť peňaženku s osobnými dokladmi, platobnou kartou a finančnou hotovosťou. V ďalšom prípade mal neoprávnene vojsť do rodinného domu, kde ho vyrušila majiteľka nehnuteľnosti, po čom z miesta odišiel. V treťom prípade mal neoprávnene vojsť do rodinného domu, z ktorého bezprostredne nato odišiel po tom, ako ho vyrušil majiteľov pes,“ konkretizovala Klenková.
Kuriozitou prípadu podľa nej je, že v jednom z rodinných domov si obvinený mal vypiť pripravenú šálku capuccina a pochutiť si aj na marhuliach.
„Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby, o ktorom rozhodoval súd. Počas vyšetrovania polícia zároveň zistila skutočnosti nasvedčujúce tomu, že obvinený sa neoprávnene dostal aj do ďalších rodinných domov. Tieto skutky sú v súčasnosti predmetom ďalšieho preverovania,“ doplnila policajná hovorkyňa s tým, že mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.
„Policajti v súvislosti s prípadom v trenčianskej mestskej časti zverejnili na sociálnej sieti i výzvu pre občanov, ktorí zaznamenali obdobné protiprávne konanie. Na základe nej sa prihlásili i ďalší ľudia, ktorí poskytli informácie dôležité pre objasnenie prípadu. Aj vďaka ich všímavosti a spolupráci sa podarilo zadokumentovať ďalšie skutky, ktorých sa mal podozrivý dopustiť,“ uviedla Klenková.
Policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne podľa nej podozrivého 18-ročného muža zadržali krátko po oznámení udalosti v blízkosti rodinných domov a vyšetrovateľ ho následne obvinil.
Obvinený sa mal 6. júla dopoludnia v trenčianskej mestskej časti vo viacerých prípadoch neoprávnene pohybovať na pozemkoch rodinných domov. „V jednom prípade mal vojsť do obývaného rodinného domu, odkiaľ mal odcudziť peňaženku s osobnými dokladmi, platobnou kartou a finančnou hotovosťou. V ďalšom prípade mal neoprávnene vojsť do rodinného domu, kde ho vyrušila majiteľka nehnuteľnosti, po čom z miesta odišiel. V treťom prípade mal neoprávnene vojsť do rodinného domu, z ktorého bezprostredne nato odišiel po tom, ako ho vyrušil majiteľov pes,“ konkretizovala Klenková.
Kuriozitou prípadu podľa nej je, že v jednom z rodinných domov si obvinený mal vypiť pripravenú šálku capuccina a pochutiť si aj na marhuliach.
„Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby, o ktorom rozhodoval súd. Počas vyšetrovania polícia zároveň zistila skutočnosti nasvedčujúce tomu, že obvinený sa neoprávnene dostal aj do ďalších rodinných domov. Tieto skutky sú v súčasnosti predmetom ďalšieho preverovania,“ doplnila policajná hovorkyňa s tým, že mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.